HOME > POLÍCIA
OPERAÇÃO NUTRIENTE

Mais dois suspeitos de sequestrar nutricionista são presos em Salvador

Homens foram localizados nesta segunda-feira, 1º

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

01/12/2025 - 22:47 h
Tâmara foi sequestrada na noite do dia 6 de novembro
Tâmara foi sequestrada na noite do dia 6 de novembro -

Mais dois homens suspeitos de participar do sequestro da nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, em 6 de novembro último, foram presos nesta segunda-feira, 1º de dezembro, durante mais uma fase da Operação Nutriente, da Polícia Civil da Bahia.

Matheus Oliveira Miguel, de 26, foi detido na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, e Thiago Conceição dos Santos, de 24, foi preso na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM). Eles estavam com mandados de prisão preventiva em aberto. Os investigadores também cumpriram mandados de busca e apreensão. Os documentos foram expedidos pela 3ª Vara das Garantias de Salvador.

Segundo informações da PC, a dupla participou diretamente do sequestro mediante extorsão. Um foi responsável por abordar Tâmara, na Praça Ana Lúcia Magalhães, e o outro por pilotar a motocicleta dando apoio aos comparsas, durante a ação criminosa.

Com as prisões deles, sobe para quatro o número de suspeitos detidos pelo crime, incluindo Elvis Souza do Nascimento e Vitor Santana Amâncio, presos na última sexta-feira, 28. Entre eles, um era dono do veículo utilizado na ação e outro auxiliou no transporte e no local onde a vítima permaneceu em cativeiro.

A Operação Nutriente segue em andamento, coordenada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), com o objetivo de desarticular uma quadrilha envolvida em crimes patrimoniais praticados com violência e ameaça. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

Relembre o caso

O sequestro ocorreu na noite de 6 de novembro, quando Tâmara foi rendida e obrigada a fazer transferências bancárias. Ela foi localizada na manhã seguinte no bairro de Castelo Branco. À época, ela contou que os criminosos retiraram todo o dinheiro que tinha em sua conta. Ela foi agredida fisicamente e verbalmente.

Tâmara Ferreira é nutricionista e possui mais de 23 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha dicas de emagrecimento, alimentação saudável e promove um programa de perda de peso voltado para mulheres com mais de 35 anos.

