POLÍCIA
OPERAÇÃO FOGO CRUZADO

Empresário é preso por sonegação fiscal de R$ 14 milhões na Bahia

Mandados foram cumpridos em Salvador, Feira de Santana, Irecê, Jussara e Coração de Maria

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/12/2025 - 7:39 h
Operação Fogo Cruzado
Operação Fogo Cruzado -

Um empresário apontado como líder de um grupo criminoso foi preso em Feira de Santana durante a Operação Fogo Cruzado. A ação, deflagrada na manhã desta terça-feira, 2, pela Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal na Bahia, investiga um esquema que teria causado mais de R$ 14 milhões em prejuízo aos cofres estaduais, envolvendo empresários do setor de comércio varejista de armas e munições.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de:

  • Salvador
  • Feira de Santana
  • Irecê
  • Jussara
  • Coração de Maria

De acordo com a Polícia Civil, o grupo deixava de recolher ICMS declarado aos cofres públicos no prazo legal e de forma continuada e se valia de diversas manobras para sonegar o tributo, a exemplo da sucessão empresarial fraudulenta e interposição fictícia de sócios e administradores.

As investigações da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), do Ministério Público e da Polícia Civil, na Bahia, identificaram a constituição fraudulenta de empresas vinculadas entre si, mediante “laranjas”, com a intenção de esconder seu real proprietário e adiar o devido pagamento do imposto devido (ICMS) por tempo indeterminado, sem qualquer intenção de saldá-lo.

Lavagem de dinheiro

A Força-Tarefa investiga, ainda, a associação criminosa e estruturação de um esquema de lavagem de dinheiro da atividade ilícita através do comércio de joias, como atividade correlata a atividade delitiva.

A operação contou com a participação de sete promotores de Justiça, 14 delegados de Polícia, 56 policiais do Necot/Draco, seis servidores do Fisco Estadual, oito servidores do MPBA, e sete policiais da Companhia Independente de Polícia Fazendária (Cipfaz).

Força-Tarefa

A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal é composta pelo Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) do MPBa, Inspetoria Fazendária de Inteligência e Pesquisa (Infip) da Sefaz e pelo Núcleo Especializado no combate aos Crimes Econômicos e contra a Ordem Tributária (Necot/Draco), da Polícia Civil da Bahia.

