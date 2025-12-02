Homem morre após ser esfaqueado no peito em bar na Bahia

- Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem morreu, no último domingo, 30, após ser esfaqueado dentro de um bar da cidade de Jacobina, no norte da Bahia. Cleciano Ferreira Santos de Carvalho, de 30 anos, tinha acabado de entrar no estabelecimento, quando foi atingido com uma facada no peito.

Conforme apuração do portal A TARDE, o bar fica na Caatinga do Moura, zona rural do município.

O suspeito teria chegado no local cerca de 30 minutos antes. Não há detalhes sobre a relação entre os dois, nem acerca da motivação do crime.

Investigação

A vítima morreu na hora. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.

A Delegacia de Jacobina investiga o caso. Diligências são realizadas para identificar autoria e motivação para o crime.