Cozinheiro é esfaqueado após negar marmita de graça em restaurante

Um cozinheiro de 41 anos foi amarrado, agredido e esfaqueado por dois homens dentro de um restaurante em Ceilândia, no Distrito Federal, na tarde de domingo, 30. Além das agressões, os dois fugiram levando R$ 2,5 mil do cozinheiro e R$ 4,5 mil do caixa.

De acordo com a Polícia Civil, o ataque ocorreu após a vítima se recusar a fornecer uma marmita gratuitamente a um dos suspeitos. O cozinheiro fechava a porta do estabelecimento, na QNN 17 de Ceilândia Norte, por volta das 16h20, quando foi abordado pela dupla.

Testemunhas relataram que os criminosos o levaram para o banheiro, o amarraram e iniciaram as agressões, incluindo golpes de faca. A dona do restaurante chegou durante a ação e conseguiu convencer os homens a interromper as violências. A vítima foi socorrida e internada no Hospital Regional de Ceilândia.

O caso é investigado como tentativa de latrocínio pela 19ª Delegacia de Polícia.