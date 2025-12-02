Menu
POLÍCIA
RECUPERADA

Pastora baleada na cabeça na Engomadeira recebe alta após 5 meses

Carine deixa hospital nesta terça-feira

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

02/12/2025 - 8:38 h
Imagem ilustrativa da imagem Pastora baleada na cabeça na Engomadeira recebe alta após 5 meses
-

A pastora Carine Carvalho, baleada na cabeça no mês de julho no bairro da Engomadeira, em Salvador, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 1º. Vítima estava no carro com a família, quando foi atingida pelo disparo.

Na ocasião, Carina foi socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos, onde ficou internada em estado grave. Após melhora no quadro de saúde, ela foi transferida ao Hospital de Cuidados Paliativos, de onde sairá nesta terça-feira, 2, segundo informações são do G1.

Relembre o caso

Carine Carvalho foi atingida com tiro na nuca no dia 5 de julho, no bairro da Engomadeira, em Salvador. Ela foi vítima de disparos de um grupo armado que aguardava rivais para um ataque.

Leia Também:

Pastora critica Carlinhos Maia e Anitta durante culto: “Depravação”
Pastora é atingida com tiro na cabeça após ataque de bandidos a carro em Salvador
Pastora morre em UPA de Salvador por demora no socorro, diz família

O caso aconteceu após o veículo de Carine estava com sua família ser abordado pelos criminosos. O marido dela, o pastor Manoel Carvalho, mostrou uma bíblia e disse que era religioso, tendo a entrada liberada na Rua Direta da Engomadeira.

No entanto, os homens abriram fogo contra o carro no percurso de saída. Os dois filhos do casal, de 15 e 20 anos, estavam no veículo e não ficaram feridos.

O crime aconteceu por volta das 3h, quando o casal estava dando uma carona para um conhecido morador da Engomadeira após o evento gospel Canta Bahia. Carine e Manoel vivem na Boca do Rio, na região da Orla Marítima da capital baiana.

