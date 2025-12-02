Menu
POLÍCIA

2025 tem o menor número de mortes violentas na Bahia nos últimos 13 anos

A redução foi de 28% em comparação com o mesmo período do ano passado

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/12/2025 - 8:53 h | Atualizada em 02/12/2025 - 9:51
Operação em Salvador
Operação em Salvador -

A Bahia registrou o menor número de mortes violentas dos últimos 13 anos no mês de novembro, encerrado no último domingo, 30.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, megaoperações com asfixiamento financeiro das facções e reforço do patrulhamento resultaram na queda das ocorrências de homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte.

Segundo os dados divulgados, em números absolutos foram contabilizadas 273 mortes violentas no mês de novembro de 2025. Na comparação com o mesmo período do ano passado (379 casos computados), a redução foi de 28%.

“A dedicação incansável de todos os homens e mulheres das Forças Policiais da Bahia resultou neste expressivo índice de diminuição dos crimes graves contra a vida”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner
Secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner | Foto: Reprodução

Werner destacou ainda que em 2023, a redução das ocorrências de homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte foi de 6% e no ano de 2024, a Polícia Civil registrou diminuição de 8,2%.

“Sabemos do desafio e contamos com o total apoio do governador Jerônimo Rodrigues. Seis mil policiais e bombeiros foram contratados em pouco mais de dois anos e na próxima sexta (5 de dezembro), a Bahia ganhará mais 2.000 PMs”, lembrou Werner.

Acrescentou ainda que “além do patrulhamento ostensivo, fortalecemos a Criminalística com a duplicação do efetivo do Departamento de Polícia Técnica e, em 2026, realizaremos um novo concurso para a Polícia Civil, com 750 vagas para delegados, escrivães e investigadores”.

