Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Wagner rebate aliados após aprovação de PL que reduz pena de Bolsonaro

Senador Jaques Wagner (PT-BA) é líder do governo na Casa

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

18/12/2025 - 10:19 h
Jaques Wagner (PT-BA) é líder do governo no Senado
Jaques Wagner (PT-BA) é líder do governo no Senado -

O senador e líder do governo Lula (PT) na Casa, Jaques Wagner (PT-BA), reagiu após ser alvo de críticas de aliados pela aprovação, na quinta-feira, 18, da PL da Dosimetria — o texto, que segue para a sanção ou veto do presidente, pode beneficiar, entre outros, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Apesar de ter votado contra o projeto de lei, a articulação de Wagner foi questionada, por exemplo, pela ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann. Em uma postagem no X (antigo Twitter), ela chamou a decisão do Congresso de "grave retrocesso".

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"A redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas, aprovada agora à noite no Senado, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. A condução desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lamentável, contrariando a orientação do governo que desde o início foi contrária à proposta", escreveu.

Leia Também:

Veja como votaram os senadores da Bahia em PL que beneficia Bolsonaro
Lula pretende vetar PL da Dosimetria, que diminui a pena de Bolsonaro
Projeto que reduz pena de Bolsonaro é aprovado no Senado

"Farsa!", disparou Renan

Outro ataque ao senador petista partiu do colega de Casa, Renan Calheiros (MDB-AL). O parlamentar afirmou que recebeu a informação do próprio Wagner de que aceitaria a aprovação do PL da Dosimetria, em troca do apoio da oposição ao projeto que eleva a tributação de bets e fintechs.

“Há pouco veio aqui o líder do governo no Senado Federal dizer a mim que ele concordava em deixar votar a matéria porque queria votar o PL que iria elevar as alíquotas de bets e de fintechs. Eu não concordo com isso. Isso é uma farsa e eu não concordo com isso”, disse Renan.

"Não me arrependo", diz Wagner

Após as críticas, o senador Jaques Wagner reagiu, afirmando que "não se arrepende" de ter feito o acordo com a oposição.

“Não me envergonho do que fiz, estou muito tranquilo na condução da minha liderança e acho que o que a gente fez foi simplesmente colocar em votação aquilo que está para ser votado”, declarou o senador no plenário.

Contudo, ele admitiu ter feito o acordo sem consultar o Palácio do Planalto. Wagner disse ainda que não havia motivo para “empurrar com a barriga” o texto que já seria aprovado pela CCJ.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Gleisi Hoffmann JAQUES WAGNER Lula PL da Dosimetria Renan Calheiros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jaques Wagner (PT-BA) é líder do governo no Senado
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Jaques Wagner (PT-BA) é líder do governo no Senado
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Jaques Wagner (PT-BA) é líder do governo no Senado
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Jaques Wagner (PT-BA) é líder do governo no Senado
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x