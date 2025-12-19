Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Orçamento para 2026 é aprovado pelo Congresso; veja valores

Votação aconteceu nesta sexta-feira, 19

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

19/12/2025 - 19:12 h | Atualizada em 19/12/2025 - 20:24
Texto segue para sanção presidencial
Texto segue para sanção presidencial

O Congresso Nacional aprovou, nesta sexta-feira, 19, o orçamento para 2026, ano eleitoral. O superávit, segundo o texto, é de R$ 34,5 bilhões, com piso mínimo de R$ 83 bilhões para investimentos públicos.

Ficou estabelecido também o valor de R$ 61 bilhões para emendas parlamentares. O texto apresentado de forma simbólica ainda prevê R$ 4,9 bilhões para o Fundo Eleitoral, montante quase quatro vezes maior que o pensado inicialmente, na casa de R$ 1 bilhão.

Cortes em programas sociais

O orçamento aprovado pelo Congresso Nacional prevê ainda cortes em programas sociais com relação ao texto enviado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Orçamento para 2026 é aprovado pelo Congresso; veja valores
O Auxílio Gás, por exemplo, terá redução de R$ 300 milhões com relação a 2025, enquanto o Pé-de-Meia terá uma queda de R$ 436 milhões. O seguro-desemprego terá um corte de R$ 392 milhões.

A tendência é de que o governo federal utilize parte desses recursos para fortalecer o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), visto como carro-chefe do Planalto.O texto agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

congresso nacional Lula orçamento

x