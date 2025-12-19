Psol aposta em Marina Silva para levar Senado em São Paulo

Marina Silva pode se filiar ao Psol para eleições de 2026 - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pode deixar a Rede Sustentabilidade, seu atual partido, rumo ao Psol. A mudança de sigla é parte da estratégia dos psolistas, que pretendem concorrer a uma cadeira no Senado nas eleições do próximo ano por São Paulo.

Segundo informações da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o ex-presidente do Psol, Juliano Medeiros, pré-candidato a deputado federal, tem coordenado as negociações com a ministra, hoje deputada licenciada pelo estado por causa do cargo. Além da legenda, PT e PSB também surgem como opções para Marina Silva, hoje insatisfeita com sua situação na Rede.

Marina é um das fundadoras da Rede, partido de centro-esquerda que forma uma federação com o Psol. A ministra do Meio Ambiente, no entanto, protagonizou embates recentes com Heloísa Helena, que não aceitou sua aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

Eleições em São Paulo

Deputada federal por São Paulo, Marina Silva é uma das apostas dentro do Palácio do Planalto para as eleições majoritárias de 2026 em São Paulo. Além da ministra, nomes como Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda; Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio; e Simone Tebet (MDB), ministra do Planejamento, também são cotados para o governo ou uma das duas vagas para o Senado.