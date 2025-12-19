Menu
HOME > POLÍTICA
PROVOCAÇÃO

Lula diz que extrema-direita vai perder eleições: "Vamos dar surra"

Presidente afirmou que "a extrema direita não vai voltar a governar o país"

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

19/12/2025 - 16:21 h
Lula participou de evento com catadores em São Paulo, nesta sexta-feira, 19.
Lula participou de evento com catadores em São Paulo, nesta sexta-feira, 19.

Nesta sexta-feira, 19, durante evento com catadores em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou a oposição e garantiu que vai vencer as eleições de 2026.

Durante discurso, o mandatário chegou a afirmar que "a extrema direita não vai voltar a governar o país" e sugeriu ques os eleitores façam uma comparação entre o seu governo e o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Vamos dar uma surra em quem se meter a achar que a extrema direita vai voltar a governar esse país. Que venham! Que venham! Porque nós vamos desafiar, não com palavras, não com xingatório. Eu quero comparar o que eles fizeram nesse país com o que nós fizemos. Eu quero comparar quem fez mais na saúde, quem fez mais na educação, quem fez mais no transporte, quem fez mais na política de inclusão social. Eu quero saber”, afirmou o presidente.

No mesmo evento, ao lado da primeira-dama Janja e de ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Esther Dweck (Gestão e da Inovação), Guilherme Boulos (Secretaria Geral da Presidência) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), entre outros, Lula falou aos catadores que a idade não é empecilho para governar.

“Eu estou com 80 anos, mas se eles soubessem o tesão que eu tenho pra governar esse país. Porque eu digo para todo mundo, sabe por que eu não vou envelhecer? Porque eu tenho uma causa que só envelhece que tem um cérebro vazio. Se preparem, que eu quero viver até 120 anos”, brincou.

As declarações ocorreram durante a cerimônia de encerramento da 12ª edição da Expocatadores, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo. O evento reuniu cerca de 3 mil catadores e 600 cooperativas, além de organizações internacionais de coletores.

Na ocasião, foram assinados decretos, protocolos de intenção e acordos de cooperação entre o governo e entidades de catadores de materiais recicláveis, além de liberação de créditos via Caixa Econômica Federal e BNDES.

x