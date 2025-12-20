Lula terá R$ 26 bilhões para segurança pública em 2026; veja ranking

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá R$ 26,35 bilhões de verbas dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o ano de 2026. O valor ficou estabelecido no orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, em votação que ocorreu na sexta-feira, 19.

O Ministério da Previdência Social, uma das principais pastas do governo, terá o maior orçamento, com o valor de R$ 1,146 trilhão, seguido pelo Ministério Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que terá uma quantia de R$ 302,8 bilhões.

O segundo ministério citado é responsável por programas sociais, a exemplo do Gás do Povo e Bolsa Família. Entre as pastas de serviços considerados essenciais, o Ministério da Saúde ficou com a maior fatia, com R$ 271,286 bilhões.

O Ministério da Educação terá um orçamento de R$ 233,6 bilhões para o próximo ano. Entre as iniciativas da pasta, está o programa Pé-de-Meia, que destino um valor para os estudantes da rede pública de ensino.

Valores modestos

Na contramão das demais pastas, cinco ministérios terão orçamentos na casa dos milhões: Direitos Humanos, Mulheres, Empreendedorismo, Pesca e Aquicultura, e Igualdade Racial.

Comandado por Anielle Franco (PT), o Ministério da Igualdade Racial terá o menor orçamento da Esplanada dos Ministérios no próximo ano, com R$ 203,4 milhões disponíveis para verbas.

Veja as verbas de cada pasta:

Ministério da Previdência Social: R$ 1,146 trilhão;

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome: R$ 302,8 bilhões;

Ministério da Saúde: R$ 271,286 bilhões;

Ministério da Educação: R$ 233,6 bilhões;

Ministério da Defesa: R$ 142 bilhões;

Ministério do Trabalho e Emprego: R$ 123,1 bilhões;

Ministério da Justiça e Segurança Pública: R$ 26,35 bilhões;

Ministério da Fazenda: R$ 23,2 bilhões;

Ministério dos Transportes: R$ 18,75 bilhões;

Ministério das Cidades: R$ 16,8 bilhões;

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: R$ 15,3 bilhões;

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional: R$ 12,7 bilhões;

Ministério da Agricultura e Pecuária: R$ 12,04 bilhões;

Ministério de Minas e Energia: R$ 8,3 bilhões;

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar: R$ 6,26 bilhões;

Ministério das Relações Exteriores: R$ 5,53 bilhões;

Ministério do Planejamento e Orçamento: R$ 4,88 bilhões;

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima: R$ 4,67 bilhões;

Ministério de Portos e Aeroportos: R$ 3,96 bilhões;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: R$ 3,95 bilhões;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços: R$ 3,8 bilhões;

Ministério da Cultura: R$ 3,73 bilhões;

Ministério do Turismo: R$ 3,2 bilhões;

Ministério do Esporte: R$ 2,46 bilhões;

Ministério das Comunicações: R$ 2,3 bilhões;

Ministério dos Povos Indígenas: R$ 1,31 bilhão;

Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania: R$ 575,26 milhões;

Ministério das Mulheres: R$ 377,37 milhões;

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: R$ 355,36 milhões;

Ministério da Pesca e Aquicultura: R$ 270 milhões;

Ministério da Igualdade Racial: R$ 203,4 milhões

Congresso aprova orçamento

O Congresso aprovou em sessão mista, na sexta-feira, 19, o orçamento da União para o próximo ano, na ordem de R$ 6,5 trilhões. Da quantia, cerca de R$ 1,83 trilhão será destinado para o refinanciamento da dívida pública.