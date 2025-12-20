Crise da Venezuela cria novo embate entre Lula e Milei; entenda

Lula critica política de intervenção dos Estados Unidos - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A crise política e econômica da Venezuela, hoje comandada por Nicolás Maduro, criou um novo embate entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da Argentina, Javier Milei, durante a Cúpula do Mercosul, que acontece neste sábado, 20, em Foz do Iguaçu (PR).

Lula criticou as tentativas de intervenção dos Estados Unidos, coordenadas por Donald Trump, no território venezuelano, e afirmou que qualquer imposição armada seria uma "catástrofe humanitária".

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o mundo Luiz Inácio Lula da Silva

A preocupação com a invasão ao território venezuelano teve início nos últimos meses, após os EUA aumentarem a presença militar na região do Caribe, sob justificativa de que estavam combatendo o avanço do narcotráfico pelo oceano.

Desde então, Nicolás Maduro tem convocado a população e feito gestos de 'paz' para Trump e os Estados Unidos, mesmo tendo seu mandato atual contestado e não reconhecido pelo país, após suspeita de fraude nas urnas no último pleito.

Milei elogia Trump

Na contramão de Lula, Javier Milei saiu em defesa da atuação de Trump e da Casa Branca, afirmando que o tempo de uma abordagem branda "se esgotou". O presidente argentino é conhecido por seu alinhamento e simpatia por políticos de direita, a exemplo de Jair Bolsonaro (PL), de quem recebeu apoio na sua campanha vitoriosa.

“A Venezuela continua sofrendo de uma crise política e humanitária devastadora. A ditadura de Nicolás Maduro estende uma sombra escura sobre nossa região. A Argentina cumprimenta a pressão dos EUA e Donald Trump para libertar o povo venezuelano. O tempo de ter uma abordagem tímida nessa matéria se esgotou”, disparou.