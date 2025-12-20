Menu
POLÍTICA

Crise da Venezuela cria novo embate entre Lula e Milei; entenda

Presidentes mostram pensamentos distintos sobre intervenção

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

20/12/2025 - 14:52 h
Lula critica política de intervenção dos Estados Unidos
A crise política e econômica da Venezuela, hoje comandada por Nicolás Maduro, criou um novo embate entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da Argentina, Javier Milei, durante a Cúpula do Mercosul, que acontece neste sábado, 20, em Foz do Iguaçu (PR).

Lula criticou as tentativas de intervenção dos Estados Unidos, coordenadas por Donald Trump, no território venezuelano, e afirmou que qualquer imposição armada seria uma "catástrofe humanitária".

Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o mundo
Luiz Inácio Lula da Silva

A preocupação com a invasão ao território venezuelano teve início nos últimos meses, após os EUA aumentarem a presença militar na região do Caribe, sob justificativa de que estavam combatendo o avanço do narcotráfico pelo oceano.

Desde então, Nicolás Maduro tem convocado a população e feito gestos de 'paz' para Trump e os Estados Unidos, mesmo tendo seu mandato atual contestado e não reconhecido pelo país, após suspeita de fraude nas urnas no último pleito.

Milei elogia Trump

Na contramão de Lula, Javier Milei saiu em defesa da atuação de Trump e da Casa Branca, afirmando que o tempo de uma abordagem branda "se esgotou". O presidente argentino é conhecido por seu alinhamento e simpatia por políticos de direita, a exemplo de Jair Bolsonaro (PL), de quem recebeu apoio na sua campanha vitoriosa.

“A Venezuela continua sofrendo de uma crise política e humanitária devastadora. A ditadura de Nicolás Maduro estende uma sombra escura sobre nossa região. A Argentina cumprimenta a pressão dos EUA e Donald Trump para libertar o povo venezuelano. O tempo de ter uma abordagem tímida nessa matéria se esgotou”, disparou.

x