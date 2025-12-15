Menu
SAÚDE

É grave? Saiba qual é a cirurgia que Bolsonaro precisará fazer

O ex-presidente foi diagnósticado com duas hérnias inguinais

Carla Melo

Por Carla Melo

15/12/2025 - 10:17 h | Atualizada em 15/12/2025 - 15:39
Bolsonaro está preso por envolvimento na trama golpista do 8 de janeiro
-

Diagnosticado com duas hérnias inguinais nos últimos exames realizados no domingo, 14, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar por mais uma cirurgia. A confirmação veio em um comunicado do seu advogado, João Henrique de Freitas.

"Os médicos recomendaram que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico, a única forma de tratamento definitivo para o quadro", escreveu em uma publicação nas redes sociais.

A hérnia inguinal ocorre quando o tecido abdominal, geralmente uma parte do intestino, se projeta pela região da virilha devido a uma fraqueza na parede abdominal. Mais comum em homens, a hérnia pode ser congênita ou adquirida por esforço, tosse crônica, idade ou fraqueza muscular.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou os exames para avaliar o quadro de saúde do ex-presidente, após a defesa dele apresentar um pedido relacionado à necessidade de realização de cirurgia.

"Diante do exposto, DETERMINO a realização de perícia médica oficial, pela Polícia Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, para avaliar a necessidade de imediata intervenção cirúrgica apontada pela defesa", determinou Moraes.

Na petição, os advogados afirmaram que Bolsonaro precisa se submeter às cirurgias tanto para tratamento de hérnia inguinal quanto por causa de quadro de soluços persistentes, além de outras complicações associadas às condições de saúde dele.

x