“Necessidade de cirurgia”, diz Carlos sobre saúde de Bolsonaro
Ex-presidente passou por exames de ultrassonografia quando foi constatado o quadro de duas hérnias inguinais
O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo, 14, que alguns exames anteriores já indicavam a necessidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser submetido a uma cirurgia para tratar de hérnias inguinais.
O diagnóstico foi confirmado após a realização de exames de ultrassonografia nesta tarde.
De acordo com Carlos, mesmo com as análises médicas anteriores, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou os pedidos da defesa do ex-mandatário.
“Os exames já haviam comprovado a necessidade. Ainda assim, Moraes recusou e determinou, de forma absurda, que novos exames fossem realizados na própria Polícia Federal. Algo que nem chefes do tráfico enfrentaram quando precisaram de cirurgia. Mas, claro, dizem que é só coincidência”, declarou Carlos
Em uma postagem em seu perfil oficial no X, Carlos disse que: “Qualquer pessoa minimamente lúcida sabe: 2018 não acabou – e 2025 tem uma intenção muito clara”.
Neste sábado, 13, Moraes autorizou que um médico entrasse com aparelho de ultrassom portátil na cela onde Bolsonaro cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, para a verificação da existência de uma hérnia inguinal bilateral.
A permissão foi requerida pelos advogados do ex-presidente na última quinta-feira, 11.
Diagnóstico
Por volta das 13h deste domingo, 14, o médico Bruno Luís Barbosa Cherulli chegou ao local onde Bolsonaro está cumprindo pena portando um equipamento de ultrassom portátil.
Após a avaliação médica, o advogado João Henrique de Freitas, publicou nota sobre o quadro do ex-presidente.
“Os exames identificaram duas hérnias inguinais, e os médicos recomendaram que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico, a única forma de tratamento definitivo para o quadro”, informou Freitas.
O que é uma hérnia inguinal
A hérnia inguinal é o deslocamento de uma parte do intestino ou de tecido abdominal por uma abertura na região da virilha. Ela costuma causar um inchaço local e pode provocar dor ou desconforto, principalmente ao esforço.
