Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Motta recua e mantém escolta de segurança para deputada do PSOL

Taliria Petrone é acompanhada por agentes desde 2020, após ameaças

Redação

Por Redação

14/12/2025 - 17:54 h
Deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ).
Deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ). -

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), voltou atrás e decidiu manter a escolta de agentes que fazem a segurança pessoal da deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ).

Leia Também:

Carla Zambelli renuncia ao mandato de deputada federal
Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro
Lula e Janja definem local 'romântico' para curtir Réveillon

A decisão foi tomada neste sábado, 13, após a parlamentar divulgar nas redes sociais que a proteção foi retirada pela Casa. Desde 2020, a deputada é acompanhada por agentes da Polícia Legislativa Federal (PLF) por receber constantes ameaças de morte.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Fui surpreendida com a retirada da minha proteção nos últimos dias, em meio a uma semana conturbada na Câmara dos Deputados [caso Glauber Braga]. Desde o primeiro momento, há dois dias, tentei contato com o presidente Hugo Motta, sem sucesso, o que gerou grande preocupação. Há pouco, recebi uma ligação do presidente da Casa informando que irá acolher o recurso referente à minha escolta, garantindo o retorno das condições para o exercício do mandato com segurança”, disse a deputada.

De acordo com a Câmara, a escolta foi retirada após um parecer técnico emitido pela PLF concluir que não há mais ameaças recorrentes contra Talíria.

Segundo a assessoria de imprensa da Casa, o parecer foi elaborado após consultas feitas com auxílio da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e a Polícia Federal (PF).

A Casa também informou que a escolta será mantida de forma provisória até decisão final sobre o pedido de reconsideração apresentado pela deputada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ameaças de morte Câmara dos Deputados escolta policial hugo motta Talíria Petrone

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ).
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ).
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ).
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ).
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x