Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Ato integra uma série de manifestações simultâneas em diferentes cidades do país - Foto: Giovanna Rimola | Ag. A TARDE

Neste domingo, 14, o bairro da Barra, um dos principais cartões postais de Salvador, foi palco de uma grande manifestação contra a aprovação do chamado Projeto de Lei da Dosimetria, em tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta prevê a redução das penas de pessoas condenadas pelos atos ocorridos em 8 de Janeiro, em Brasília.

A concentração começou a partir das 9h no Cristo da Barra, ponto tradicional de protestos na capital baiana. O ato integra uma série de manifestações simultâneas em diferentes cidades do país, incluindo a Avenida Paulista, em São Paulo, onde grupos de esquerda também se mobilizaram neste domingo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mulheres soteropolitanas estiveram entre os protagonistas do protesto. A primeira-dama da Bahia, Tatiana Velloso, e a secretária de Política para as Mulheres do Estado, Neusa Cadore, marcaram presença, reforçando o apelo contra o feminicídio e a violência de gênero.

Manifestantes percorreram a região com cartazes, faixas e gritos de ordem, criticando o Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e a aprovação do PL da Dosimetria e de propostas de anistia. Bandeiras do Brasil e da Palestina também foram exibidas durante o ato, que buscou chamar atenção para temas de justiça e direitos humanos.

Nas redes sociais, vídeos registrando a movimentação e a energia da manifestação se espalharam, mostrando a participação de milhares de pessoas e a diversidade de pautas defendidas.

O que prevê o PL da Dosimetria

O Projeto de Lei da Dosimetria, aprovado pela Câmara na última quarta-feira, 10, altera regras sobre progressão de pena, mecanismo que permite ao preso com bom comportamento migrar do regime fechado para o semiaberto ou aberto. Pelo novo texto, a mudança passa a ocorrer após o cumprimento de um sexto da pena, e não mais de um quarto, com exceção de condenados por crimes hediondos ou reincidentes.

O PL também redefine parâmetros para crimes contra o Estado Democrático de Direito, incluindo tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Seguindo o entendimento do relator, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), a pena de Jair Bolsonaro poderia cair de 27 anos e 3 meses para 20 anos e 8 meses, cumprindo apenas 2 anos e 4 meses em regime fechado, considerando remição de pena pelo período em prisão domiciliar

O projeto agora seguirá para análise no Senado Federal, onde a base governista já articula estratégias para impedir que o texto avance da mesma forma que foi aprovado na Câmara. A votação no plenário está prevista para quarta-feira, 17.