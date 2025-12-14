Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"SEM ANISTIA"

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Protesto também reforça combate ao feminicídio e à violência de gênero

Luan Julião

Por Luan Julião

14/12/2025 - 13:41 h
Ato integra uma série de manifestações simultâneas em diferentes cidades do país
Ato integra uma série de manifestações simultâneas em diferentes cidades do país -

Neste domingo, 14, o bairro da Barra, um dos principais cartões postais de Salvador, foi palco de uma grande manifestação contra a aprovação do chamado Projeto de Lei da Dosimetria, em tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta prevê a redução das penas de pessoas condenadas pelos atos ocorridos em 8 de Janeiro, em Brasília.

A concentração começou a partir das 9h no Cristo da Barra, ponto tradicional de protestos na capital baiana. O ato integra uma série de manifestações simultâneas em diferentes cidades do país, incluindo a Avenida Paulista, em São Paulo, onde grupos de esquerda também se mobilizaram neste domingo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Mulheres soteropolitanas estiveram entre os protagonistas do protesto. A primeira-dama da Bahia, Tatiana Velloso, e a secretária de Política para as Mulheres do Estado, Neusa Cadore, marcaram presença, reforçando o apelo contra o feminicídio e a violência de gênero.

Leia Também:

Pedro Maia assume presidência da CNPG na próxima terça-feira
Lula e Janja definem local 'romântico' para curtir Réveillon
Salvador se une a ato nacional de protestos contra o Congresso

Manifestantes percorreram a região com cartazes, faixas e gritos de ordem, criticando o Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e a aprovação do PL da Dosimetria e de propostas de anistia. Bandeiras do Brasil e da Palestina também foram exibidas durante o ato, que buscou chamar atenção para temas de justiça e direitos humanos.

Nas redes sociais, vídeos registrando a movimentação e a energia da manifestação se espalharam, mostrando a participação de milhares de pessoas e a diversidade de pautas defendidas.

O que prevê o PL da Dosimetria

O Projeto de Lei da Dosimetria, aprovado pela Câmara na última quarta-feira, 10, altera regras sobre progressão de pena, mecanismo que permite ao preso com bom comportamento migrar do regime fechado para o semiaberto ou aberto. Pelo novo texto, a mudança passa a ocorrer após o cumprimento de um sexto da pena, e não mais de um quarto, com exceção de condenados por crimes hediondos ou reincidentes.

O PL também redefine parâmetros para crimes contra o Estado Democrático de Direito, incluindo tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Seguindo o entendimento do relator, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), a pena de Jair Bolsonaro poderia cair de 27 anos e 3 meses para 20 anos e 8 meses, cumprindo apenas 2 anos e 4 meses em regime fechado, considerando remição de pena pelo período em prisão domiciliar

O projeto agora seguirá para análise no Senado Federal, onde a base governista já articula estratégias para impedir que o texto avance da mesma forma que foi aprovado na Câmara. A votação no plenário está prevista para quarta-feira, 17.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Barra direitos humanos manifestação Projeto de Lei da Dosimetria protesto violência de gênero

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ato integra uma série de manifestações simultâneas em diferentes cidades do país
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Ato integra uma série de manifestações simultâneas em diferentes cidades do país
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Ato integra uma série de manifestações simultâneas em diferentes cidades do país
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Ato integra uma série de manifestações simultâneas em diferentes cidades do país
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x