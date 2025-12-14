Pedro Maia assume presidência da CNPG na próxima terça-feira

Posse ocorrerá em Brasília - Foto: Sérgio Figueiredo | Reprodução

O procurador-geral da Justiça, Pedro Maia, será empossado na próxima terça-feira, 16, em Brasília, como novo presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG).

O chefe do MP baiano foi eleito para o cargo no dia 29 de outubro, em Brasília, como candidato único ao posto. Maia sucederá o procurador-geral do MPDFT, Georges Seigneur.

"Recebo com alegria e profundo senso de responsabilidade a confiança construída entre os colegas que compõem o Conselho Nacional. Encaro essa missão com serenidade e gratidão, certo de que terei ao meu lado pessoas comprometidas com a defesa da sociedade e o fortalecimento do Ministério Público”, disse Pedro Maia sobre desafio de presidir o órgão.

Com a vitória do procurador, essa será a terceira vez que a Bahia assumirá a presidência do colegiado. Pedro Maia liderará o Conselho por um ano (2025-2026).

Quem já presidiu o colegiado?

Antes do atual PGJ, foram presidentes do órgão os seguintes nomes:

a hoje procuradora-geral de Justiça Adjunta do MPBA, Norma Cavalcanti (2022-2023);

o procurador de Justiça Achiles Siquara (2003-2004).

O que é o Conselho ?

Criado em 9 de outubro de 1981, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) é uma associação nacional, sem fins lucrativos, da qual fazem parte os procuradores-gerais do Ministério Público dos Estados, o procurador-geral da República, o procurador-geral Militar, o procurador-geral do Trabalho e o procurador-geral do Distrito Federal.

Carreira

Nomeado procurador-geral de Justiça da Bahia em 2024, Pedro Maia tem 21 anos de carreira no MP baiano, durante os quais ocupou cargos estratégicos na Instituição, inclusive nacionalmente.

Foi secretário-executivo do CNPG durante a presidência de Norma Cavalcanti. E, atualmente, preside o Grupo Nacional de Comunicação (GNCOM), idealizado por ele e criado durante a gestão do então PGJ mineiro Jarbas Soares Jr.