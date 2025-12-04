Pedro Maia é o mais votado na lista tríplice para chefe do MP da Bahia

Pedro Maia (ao centro), foi reeleito para a chefia do MP-BA. - Foto: Divulgação

O Ministério Público da Bahia realizou nesta quarta-feira, 4, a eleição para composição da lista tríplice destinada ao cargo de procurador-geral de Justiça. Participaram do pleito 628 membros — procuradores e promotores de Justiça — que, de forma remota ou presencial, registraram seus votos nos três candidatos ao posto de chefe da Instituição.

O atual PGJ, promotor de Justiça Pedro Maia, obteve a maior votação em números absolutos já registrada na história do MPBA, alcançando 613 votos, o que corresponde a cerca de 98% dos votos válidos. No último pleito, em 2022, ele havia recebido 569 votos. Esta é a sexta vez consecutiva em que aparece como o candidato mais votado pela classe.

A lista tríplice, que será encaminhada ainda hoje ao governador Jerônimo Rodrigues, é composta por Pedro Maia (613 votos), Luís Alberto Vasconcelos (188 votos) e André Lavigne Mota (167 votos). O chefe do Executivo terá o prazo de 15 dias para escolher e nomear quem conduzirá o Ministério Público baiano no biênio 2026-2028.

A eleição ocorreu das 10h às 17h, por meio de sistema remoto, secreto e digital, e contou também com estrutura de apoio presencial instalada na Sala de Sessões da sede do MPBA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O colégio eleitoral é composto por 631 membros, sendo 61 procuradores e 570 promotores de Justiça.

“Um resultado espetacular, que mostra um Ministério Público unido e coeso. A quase totalidade dos membros do MP da Bahia veio votar e demonstrou que deseja a continuidade de uma gestão que tanto fez pela sociedade baiana nestes últimos dois anos. Estou muito honrado. É a sexta vez consecutiva que figuro como o mais votado pela classe, com votações que aumentam a cada eleição, refletindo um apoio quase total. Como é um processo de duas etapas, aguardo com tranquilidade e expectativa a escolha e nomeação pelo governador do Estado”, afirmou Pedro Maia.

Ele chefia o MPBA desde 2024. Já os promotores de Justiça André Lavigne Mota e Luís Alberto Vasconcelos são respectivamente secretário-geral e secretário-geral adjunto da atual gestão.