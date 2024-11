Chefe do MP-BA, Pedro Maia exalta atuação de A TARDE e papel da imprensa

Fabrício Patury, João Mello Leitão, Pedro Maia e Luciano Neves - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A atuação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) em diversas frentes com destaque para o combate ao crime organizado no estado e a defesa do regime democrático foi evidenciada na visita do Procurador-Geral de Justiça do órgão, Pedro Maia, ao Grupo A TARDE, nesta terça-feira, 12.

O chefe do MP baiano esteve na sede do grupo, onde foi recebido pelo presidente João Mello Leitão, pelo Diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, e pelo Head de Conteúdo Digital, Rafael Sena, e exaltou e debateu o papel da imprensa na sociedade atual

Acompanhado do chefe de gabinete Fabrício Patury, Maia ressaltou o peso e relevância de A TARDE no jornalismo baiano e brasileiro e aproveitou para firmar a busca do MP pelo diálogo com a imprensa para fortalecer os caminhos de combate à desinformação.

A TARDE é uma referência dentro do jornalismo baiano e brasileiro, um jornal centenário que marca diversas gerações de nosso estado. Eu sou baiano, soteropolitano e cresci lendo o jornal A TARDE, o que para mim é motivo de muita honra e alegria estar aqui presente, vendo o jornal numa retomada de seu espaço, que é o espaço que já ocupou e volta a ocupar. E o Ministério Público da Bahia tem buscado sempre dialogar com a imprensa e eu acredito que seja vital para uma instituição que tem as missões constitucionais que o Ministério Público da Bahia tem Pedro Maia - procurador-geral do Estado

“E isso porque num período de desinformação, em uma era de pós-verdade, onde precisamos realmente de veículos de imprensa que tenham credibilidade e transmitam a notícia, informem a população, é fundamental que tenhamos essas parcerias e a visita serviu justamente para dar esse abraço ao jornal A TARDE, falar dos temas realmente que interessam a população baiana e apresentar o Ministério Público da Bahia”, pontuou o procurador.

Pedro Maia destacou ainda que o Ministério Público tem atuado como uma espécie de “Constituição Federal em movimento”, sendo o guardião da cidadania e defensor do regime democrático.

“O MP-BA chega a um momento de amadurecimento onde, além de realizar as ações e procedimentos que historicamente sempre fez, tem se colocado para o grande debate público que a sociedade baiana reclama e que o MP tem atribuição constitucional de fazer. O Ministério Público, eu tenho repetido sempre isso, é a própria Constituição Federal em movimento, especialmente na parte dos direitos fundamentais, é o guardião da cidadania, é o defensor do regime democrático e não pode se esquivar desse grande debate”, afirmou o procurador-geral.

Pedro Maia (ao centro) foi recebido por João Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE, e Luciano Neves, diretor de relações institucionais | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão destacou a importância desses encontros para estreitar a relação entre a imprensa e as entidades públicas, em prol da defesa do estado democrático de direito e da disseminação de informações com credibilidade.

“O Grupo A TARDE segue cumprindo a sua missão, que é passar para a sociedade civil as informações do que é de direito, defender o estado democrático e principalmente municiar a população de informações que são de uso do seu dia a dia. Receber hoje uma instituição tão importante, na pessoa do Procurador-Geral, Pedro Maia, no Grupo A Tarde, é de suma importância para fomentar e dar continuidade à nossa missão”, pontuou.