Procurador-geral de Justiça, Pedro Maia recebe Comenda Dois de Julho na Alba

O procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia - Foto: Divulgação

O procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, recebe nesta segunda-feira , 2, às 10h, em solenidade no plenário da Assembleia Legislativa, a Comenda Dois de Julho, a maior honraria entregue pela Casa. A homenagem foi proposta pelo deputado Vitor Azevedo (PL).

No projeto de resolução, aprovado por unanimidade pelos parlamentares, Vitor destacou a trajetória de Pedro Maia, que foi secretário-executivo do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) e passou por diversas comarcas na Bahia, a exemplo de Canarana, Santa Maria da Vitória, Barreiras, Gandu, Feira de Santana e Vitória da Conquista, sendo promovido para Salvador 2013.

Na capital, Pedro Maia coordenou o Grupo de atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Crimes Contra a Ordem Pública e o Centro de Apoio Operacional Criminal (Coacrim). Também atuou no Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), no Núcleo de Prisões em Flagrante e foi secretário executivo do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira). Hoje com 44 anos, ele ingressou no Ministério Público em 2004.

"Pedro Maia trilhou um caminho de dedicação e excelência, destacando-se em cada missão que lhe foi confiada. Sua liderança o levou a integrar, por cinco vezes consecutivas, a lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, sempre com a mais expressiva votação, destacando-se como um dos mais respeitados profissionais de sua área", afirmou Vitor Azevedo.