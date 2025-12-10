Menu
POLÍTICA
JUSTIÇA

Pedro Maia é reconduzido ao comando do Ministério Público da Bahia

Medida consta em decisão do governador Jerônimo Rodrigues (PT)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

10/12/2025 - 9:11 h
Pedro Maia (centro) foi reconduzido ao cargo de promotor-geral de Justiça
Pedro Maia (centro) foi reconduzido ao cargo de promotor-geral de Justiça -

O promotor de Justiça, Pedro Maia, foi reconduzido ao posto máximo do Ministério Público da Bahia (MP-BA), a procuradoria-geral de Justiça. A medida consta em decisão do governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT) e atende a uma comunicação encaminhada pelo órgão.

A recondução confirma a continuidade da gestão de Pedro Maia à frente do MP-BA no biênio 2026-2028. Ele obteve a maior votação em números absolutos já registrada na história do órgão, alcançando 613 votos, o que corresponde a cerca de 98% dos votos possíveis. No último pleito, em 2022, ele havia recebido 569 votos.

"Um resultado espetacular, que mostra um Ministério Público unido e coeso. A quase totalidade dos membros do MP da Bahia veio votar e demonstrou que deseja a continuidade de uma gestão que tanto fez pela sociedade baiana nestes últimos dois anos. Estou muito honrado", afirmou ele.

"É a sexta vez consecutiva que figuro como o mais votado pela classe, com votações que aumentam a cada eleição, refletindo um apoio quase total. Como é um processo de duas etapas, aguardo com tranquilidade e expectativa a escolha e nomeação pelo governador do Estado”, completou.

Pedro Maia foi o mais votado na lista tríplice para chefe do MP da Bahia

Na última quarta-feira, 4, o Ministério Público da Bahia realizou a eleição para composição da lista tríplice destinada ao cargo de procurador-geral de Justiça.

Participaram do pleito 628 membros — procuradores e promotores de Justiça — que, de forma remota ou presencial, registraram seus votos nos três candidatos ao posto de chefe da Instituição.

A lista tríplice, que será encaminhada ainda hoje ao governador Jerônimo Rodrigues, é composta por Pedro Maia (613 votos), Luís Alberto Vasconcelos (188 votos) e André Lavigne Mota (167 votos).

