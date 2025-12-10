Pedro Maia é reconduzido ao comando do Ministério Público da Bahia

Pedro Maia (centro) foi reconduzido ao cargo de promotor-geral de Justiça - Foto: Divulgação/MP-BA

O promotor de Justiça, Pedro Maia, foi reconduzido ao posto máximo do Ministério Público da Bahia (MP-BA), a procuradoria-geral de Justiça. A medida consta em decisão do governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT) e atende a uma comunicação encaminhada pelo órgão.

A recondução confirma a continuidade da gestão de Pedro Maia à frente do MP-BA no biênio 2026-2028. Ele obteve a maior votação em números absolutos já registrada na história do órgão, alcançando 613 votos, o que corresponde a cerca de 98% dos votos possíveis. No último pleito, em 2022, ele havia recebido 569 votos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Um resultado espetacular, que mostra um Ministério Público unido e coeso. A quase totalidade dos membros do MP da Bahia veio votar e demonstrou que deseja a continuidade de uma gestão que tanto fez pela sociedade baiana nestes últimos dois anos. Estou muito honrado", afirmou ele.

"É a sexta vez consecutiva que figuro como o mais votado pela classe, com votações que aumentam a cada eleição, refletindo um apoio quase total. Como é um processo de duas etapas, aguardo com tranquilidade e expectativa a escolha e nomeação pelo governador do Estado”, completou.

Pedro Maia foi o mais votado na lista tríplice para chefe do MP da Bahia

Na última quarta-feira, 4, o Ministério Público da Bahia realizou a eleição para composição da lista tríplice destinada ao cargo de procurador-geral de Justiça.

Participaram do pleito 628 membros — procuradores e promotores de Justiça — que, de forma remota ou presencial, registraram seus votos nos três candidatos ao posto de chefe da Instituição.

A lista tríplice, que será encaminhada ainda hoje ao governador Jerônimo Rodrigues, é composta por Pedro Maia (613 votos), Luís Alberto Vasconcelos (188 votos) e André Lavigne Mota (167 votos).