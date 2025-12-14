Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM PARA BAHIA?

Lula e Janja definem local 'romântico' para curtir Réveillon

Presidente e primeira-dama vão deixar Palácio do Planalto no fim de dezembro

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

14/12/2025 - 11:22 h
Primeira-dama Janja e presidente Lula (PT)
Primeira-dama Janja e presidente Lula (PT) -

Para muitos brasileiros, a escolha do destino para celebrar o Réveillon é tido como um verdadeiro quebra-cabeça. No Palácio do Planalto, contudo, a definição do local para celebrar a passagem do ano de 2025 para 2026 é assunto vencido.

Isso porque o presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja da Silva bateram o martelo e definiram o Rio de Janeiro, como o local da estadia do casal. De acordo com a coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, o casal ficará na base naval de Restinga de Marambaia.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Esta não é a primeira vez que Lula e Janja se hospedam na localidade. Eles já passaram o réveillon no ano de 2023 para 2024.

Neste ano, a expectativa é que o casal possa acompanhar a queima de fogos do Forte de Copacabana. A ida, contudo, ainda é incerta, pois depende de questões de segurança.

Atrações confirmadas no Réveillon 2026 de Copacabana

O RJ2 confirmou as atrações do palco principal do réveillon 2026 em Copacabana:

  • João Gomes;
  • Gilberto Gil;
  • Alok;
  • Ney MatoGrosso;
  • Belo;
  • Alcione.

Esta será a primeira vez de João Gomes na festa de Ano Novo em Copacabana. O pernambucano gravou no fim de outubro um DVD nos Arcos da Lapa, reunindo 50 mil pessoas.

A estrutura em frente ao Copacabana Palace começou a ser montada dia 5 de dezembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

janja Lula réveillon Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Primeira-dama Janja e presidente Lula (PT)
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Primeira-dama Janja e presidente Lula (PT)
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Primeira-dama Janja e presidente Lula (PT)
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Primeira-dama Janja e presidente Lula (PT)
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x