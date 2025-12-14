Lula e Janja definem local 'romântico' para curtir Réveillon

Primeira-dama Janja e presidente Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Para muitos brasileiros, a escolha do destino para celebrar o Réveillon é tido como um verdadeiro quebra-cabeça. No Palácio do Planalto, contudo, a definição do local para celebrar a passagem do ano de 2025 para 2026 é assunto vencido.

Isso porque o presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja da Silva bateram o martelo e definiram o Rio de Janeiro, como o local da estadia do casal. De acordo com a coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, o casal ficará na base naval de Restinga de Marambaia.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Esta não é a primeira vez que Lula e Janja se hospedam na localidade. Eles já passaram o réveillon no ano de 2023 para 2024.

Neste ano, a expectativa é que o casal possa acompanhar a queima de fogos do Forte de Copacabana. A ida, contudo, ainda é incerta, pois depende de questões de segurança.

Atrações confirmadas no Réveillon 2026 de Copacabana

O RJ2 confirmou as atrações do palco principal do réveillon 2026 em Copacabana:

João Gomes;

Gilberto Gil;

Alok;

Ney MatoGrosso;

Belo;

Alcione.

Esta será a primeira vez de João Gomes na festa de Ano Novo em Copacabana. O pernambucano gravou no fim de outubro um DVD nos Arcos da Lapa, reunindo 50 mil pessoas.

A estrutura em frente ao Copacabana Palace começou a ser montada dia 5 de dezembro.