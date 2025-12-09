Menu
DEU RUIM!

João Gomes é impedido de construir ‘casa de sertão’ em condomínio de luxo

O cantor revelou que seu projeto foi barrado pelos arquitetos do condomínio

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/12/2025 - 21:48 h | Atualizada em 09/12/2025 - 22:22
O cantor desabafou sobre o assunto -

João Gomes expôs uma frustração com relação a construção da casa que pretende morar com a esposa, Ary Mirelle, e os dois filhos, Jorge e Joaquim. O cantor revelou que comprou dois terrenos no condomínio de luxo Alphaville, em São Paulo, mas foi impedido de construir o imóvel no modelo que queria.

“Comprei terreno, e na hora de fazer a casa não deu certo. Porque as casas que eu achava bonito eram as de sertão, era aqueles casarão grandões, de alpendre, e ninguém queria fazer essas casas no condomínio de Alphaville”, disse ele, em entrevista ao Podcast Prosa Sertanejo.

O forrozeiro explicou que os arquitetos do condomínio elegeram que o modelo não combina com a vizinhança e sugeriram casas mais modernas. “Só queriam fazer as casas quadradas. Ninguém estava sabendo fazer a casa do jeito que eu quero”, disparou.

Frustrado, João afirmou que pagou outro arquiteto para dar início ao projeto, mas as obras ainda não começaram. “Tive que pagar o arquiteto, e o terreno está lá até agora, são dois, um do lado do outro”, finalizou.

A proibição é ilegal?

Vale lembrar que, apesar de ser conhecido por possuir casas de alto padrão, o condomínio Alphaville não possui um modelo exato de construção. As Casas podem ter designs variados, de acordo com o gosto de cada proprietário.

Não há uma regra sobre a proibição de casas com alpendre no local, mas sim limitação com relação a altura e ocupação do lote. Além da necessidade de 50% de área verde em todos os imóveis.

x