João Guilherme supera Marquezine e engata novo romance; conheça a moça
O ator está fazendo uma viagem romântica com a nova affair
Por Franciely Gomes
João Guilherme colocou a fila para andar e superou o fim de seu relacionamento com Bruna Marquezine. O ator foi apontado como affair da modelo brasileira Luiza Perote, após surgir no mesmo local que ela.
Os dois estão curtindo uma viagem no Japão, na cidade de Kyoto, e compartilharam registros parecidos, chamando atenção dos internautas. Em um dos post, eles compartilham a foto da mesma árvore, porém em posições diferentes.
Fãs do artista também perceberam que ele passou a curtir algumas fotos da moça, que também está seguindo a mãe dele, Naira Ávila, no Instagram. Apesar dos flagras, os dois mantêm a relação longe dos holofotes e ainda não se assumiram publicamente.
Término com Bruna
Vale lembrar que João e Bruna terminaram o namoro no início do ano, poucas semanas depois da atriz participar da festa de aniversário dele, realizada na Fazenda Talismã, em Goiânia, de propriedade do cantor Leonardo.
Na época, surgiram vários rumores sobre a motivação do término. Perfis nas redes sociais alegaram que Marquezine estava tentando desassociar sua imagem da de Virginia Fonseca, que ainda era casada com Zé Felipe, irmão de João.
Recentemente, João e Bruna foram flagrados jantando juntos em um restaurante, mas deixaram claro que são apenas bons amigos. A morena também foi vista em clima íntimo com o cantor canadesnse Shawn Mendes.
