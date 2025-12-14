POLÍTICA
Salvador se une a ato nacional de protestos contra o Congresso
Ato local integra mobilizações em diversas cidades do país
Por Luan Julião
Em Salvador, manifestantes se reúnem neste domingo, 14, no bairro da Barra, um dos principais cartões postais da cidade, para protestar contra a aprovação do chamado Projeto de Lei da Dosimetria na Câmara dos Deputados, que reduz as penas de pessoas condenadas pelos atos do 8 de Janeiro. A concentração vai começar a partir das 9h da manhã no Cristo da Barra, ponto tradicional de manifestações na capital baiana.
O ato na capital baiana integra uma série de protestos que acontecem simultaneamente em diferentes cidades do país, incluindo a Avenida Paulista, em São Paulo, onde grupos de esquerda também se mobilizaram neste domingo.
Com o lema “Congresso Inimigo do Povo”, os manifestantes criticam o avanço do projeto que beneficia, entre outros, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.
“O Congresso não nos deixa dormir, então também não daremos descanso. Domingo vamos para a rua pressionar contra a redução das penas dos golpistas”, diz o post de convocação para o ato feito pela Frente Povo Sem Medo, grupo ligado ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSol).
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que pautou o PL da Dosimetria nesta semana, é apontado como principal alvo das críticas. Além da contestação ao projeto, os protestos incluem outras pautas, como o fim da escala de trabalho 6×1 e o combate ao feminicídio.
Leia Também:
Em setembro, manifestações similares reuniram mais de 40 mil pessoas na Avenida Paulista, segundo levantamento do Monitor do Debate Político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), realizado em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e a ONG More in Common. Na ocasião, os atos protestavam contra a anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de Janeiro e a PEC da Blindagem, que havia sido aprovada pela Câmara, mas depois barrada no Senado.
O que prevê o PL da Dosimetria
O Projeto de Lei da Dosimetria, aprovado pela Câmara na última quarta-feira (10/12), altera regras sobre progressão de pena, mecanismo que permite ao preso com bom comportamento migrar do regime fechado para o semiaberto ou aberto. Pelo novo texto, a mudança passa a ocorrer após o cumprimento de um sexto da pena, e não mais de um quarto, com exceção de condenados por crimes hediondos ou reincidentes.
O PL também redefine parâmetros para crimes contra o Estado Democrático de Direito, incluindo tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Seguindo o entendimento do relator, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), a pena de Jair Bolsonaro poderia cair de 27 anos e 3 meses para 20 anos e 8 meses, cumprindo apenas 2 anos e 4 meses em regime fechado, considerando remição de pena pelo período em prisão domiciliar
O projeto agora seguirá para análise no Senado Federal, onde a base governista já articula estratégias para impedir que o texto avance da mesma forma que foi aprovado na Câmara. A votação no plenário está prevista para quarta-feira, 17.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes