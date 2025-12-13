Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SOB CUIDADOS

Moraes toma decisão que beneficia Bolsonaro na prisão

Ex-presidente segue preso na Superintendência da PF, em Brasília

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

13/12/2025 - 21:12 h
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi autorizado a ser submetido a um exame de ultrassom na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde está preso. A ordem foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), neste sábado, 13.

A decisão corresponde a um pedido da defesa do ex-mandatário solicitado na última quinta-feira, 11, para verificar a existência de hérnia inguinal bilateral. O processo deve ser feito pelo médico Bruno Luís Barbosa, já autorizado para visitar o político.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No documento de hoje, Moraes disse que os profissionais devidamente cadastrados “não necessitam de prévia comunicação, observando-se as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas”.

Leia Também:

Daniela Mercury cobra STF por demora em ação contra Eduardo Bolsonaro
Lula, Alexandre de Moraes e Tarcísio surgem juntos após prisão de Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro lamenta fim de restrições contra Moraes

Essa não é a primeira vez que o ex-presidente recebe atendimento médico na prisão. No dia 27 de novembro, Bolsonaro precisou de atendimento médico após passar por uma crise de soluço.

Bolsonaro preso desde novembro

O ministro Alexandre de Moraes determinou, no dia 25 de novembro, o cumprimento da pena de Jair Bolsonaro por golpe de Estado na Superintendência da PF em Brasília, onde ele já se encontrava preso em caráter preventivo desde o dia 22 daquele mês.

A decisão de Moraes acontece com o fim do prazo para a apresentação de recursos da defesa do ex-presidente e demais condenados pela trama golpista. A partir de agora, Bolsonaro passa a cumprir os 27 anos e três meses de prisão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Jair Bolsonaro ministro alexandre de moraes STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x