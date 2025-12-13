Moraes toma decisão que beneficia Bolsonaro na prisão

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Ton Molina | STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi autorizado a ser submetido a um exame de ultrassom na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde está preso. A ordem foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), neste sábado, 13.

A decisão corresponde a um pedido da defesa do ex-mandatário solicitado na última quinta-feira, 11, para verificar a existência de hérnia inguinal bilateral. O processo deve ser feito pelo médico Bruno Luís Barbosa, já autorizado para visitar o político.

No documento de hoje, Moraes disse que os profissionais devidamente cadastrados “não necessitam de prévia comunicação, observando-se as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas”.

Essa não é a primeira vez que o ex-presidente recebe atendimento médico na prisão. No dia 27 de novembro, Bolsonaro precisou de atendimento médico após passar por uma crise de soluço.

Bolsonaro preso desde novembro

O ministro Alexandre de Moraes determinou, no dia 25 de novembro, o cumprimento da pena de Jair Bolsonaro por golpe de Estado na Superintendência da PF em Brasília, onde ele já se encontrava preso em caráter preventivo desde o dia 22 daquele mês.

A decisão de Moraes acontece com o fim do prazo para a apresentação de recursos da defesa do ex-presidente e demais condenados pela trama golpista. A partir de agora, Bolsonaro passa a cumprir os 27 anos e três meses de prisão.