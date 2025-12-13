POLÍTICA
Daniela Mercury cobra STF por demora em ação contra Eduardo Bolsonaro
Cantora pede que Nunes Marques analise queixa-crime por fake news parada há mais de um ano
A cantora baiana Daniela Mercury acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para cobrar do ministro Nunes Marques a análise do recebimento de uma queixa-crime apresentada contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) por disseminação de fake news. A cobrança foi feita por meio dos advogados da artista.
De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o processo está parado há cerca de um ano e três meses, mesmo após a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter se manifestado favoravelmente ao prosseguimento da ação.
Na petição encaminhada ao STF, a defesa de Daniela Mercury aponta que outros cinco processos de natureza semelhante, sob relatoria do mesmo ministro, foram analisados em prazos significativamente menores, variando entre 11 dias e quatro meses.
A queixa-crime tem como base um vídeo publicado por Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no qual ele atribui à cantora uma fala que ela nega ter feito, afirmando que teria dito que Jesus Cristo “era gay, gay, muito gay, muito bicha, muito veado, sim”.
A defesa sustenta que o conteúdo divulgado pelo parlamentar configura desinformação e atinge a honra e a imagem da artista, motivo pelo qual pede celeridade na apreciação do caso pelo Supremo.
