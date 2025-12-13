Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Daniela Mercury cobra STF por demora em ação contra Eduardo Bolsonaro

Cantora pede que Nunes Marques analise queixa-crime por fake news parada há mais de um ano

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/12/2025 - 15:32 h
Daniela Mercury cobra denúncia sobre Eduardo Bolsonaro
Daniela Mercury cobra denúncia sobre Eduardo Bolsonaro -

A cantora baiana Daniela Mercury acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para cobrar do ministro Nunes Marques a análise do recebimento de uma queixa-crime apresentada contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) por disseminação de fake news. A cobrança foi feita por meio dos advogados da artista.

De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o processo está parado há cerca de um ano e três meses, mesmo após a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter se manifestado favoravelmente ao prosseguimento da ação.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na petição encaminhada ao STF, a defesa de Daniela Mercury aponta que outros cinco processos de natureza semelhante, sob relatoria do mesmo ministro, foram analisados em prazos significativamente menores, variando entre 11 dias e quatro meses.

Leia Também:

Parque eólico na Bahia é investigado por danos em comunidades
Veja reações de bolsonaristas a retirada Lei Magnitsky contra Moraes
Vídeo de Wagner levanta rumor de definição de chapa-puro sangue do PT
Lula revela conversa com Trump sobre retirada de sanção contra Moraes

A queixa-crime tem como base um vídeo publicado por Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no qual ele atribui à cantora uma fala que ela nega ter feito, afirmando que teria dito que Jesus Cristo “era gay, gay, muito gay, muito bicha, muito veado, sim”.

A defesa sustenta que o conteúdo divulgado pelo parlamentar configura desinformação e atinge a honra e a imagem da artista, motivo pelo qual pede celeridade na apreciação do caso pelo Supremo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

daniela mercury eduardo bolsonaro fake news supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Daniela Mercury cobra denúncia sobre Eduardo Bolsonaro
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Daniela Mercury cobra denúncia sobre Eduardo Bolsonaro
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Daniela Mercury cobra denúncia sobre Eduardo Bolsonaro
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Daniela Mercury cobra denúncia sobre Eduardo Bolsonaro
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x