TOM DE CAMPANHA
Vídeo de Wagner levanta rumor de definição de chapa-puro sangue do PT
Senador aparece ao lado de Rui Costa e Jerônimo Rodrigues, relembrando feitos dos três governos petistas na Bahia
Por Anderson Ramos
Um vídeo postado nesta sexta-feira, 12, pelo senador Jaques Wagner (PT) aumentou os rumores de uma possível definição na chapa majoritária para as eleições de 2026 na Bahia.
Leia Também:
Na publicação em tom de campanha, o líder do governo no Senado aparece ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do governador Jerônimo Rodrigues, relembrando feitos dos três governos petistas na Bahia.
“Esse é o time do trabalho, que corre pela Bahia e pelo Brasil pra levar dignidade pra nossa gente!”, escreveu Wagner que ainda pediu para os seus seguidores nomearem o trio nos comentários.
Entre as reações, a que mais chamou atenção foi a do também senador, Otto Alencar (PSD), que escreveu: “Tenho orgulho em fazer parte dessa família!”.
Chapa-puro sangue
O vídeo repercutiu porque reforça a tese do PT em lançar uma chapa puro-sangue no ano que vem, com Wagner e Jerônimo disputando a reeleição e Rui na segunda cadeira ao Senado. Dessa forma, Angelo Coronel seria excluído da majoritária.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes