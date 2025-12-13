Menu
HOME > POLÍTICA
TOM DE CAMPANHA

Vídeo de Wagner levanta rumor de definição de chapa-puro sangue do PT

Senador aparece ao lado de Rui Costa e Jerônimo Rodrigues, relembrando feitos dos três governos petistas na Bahia

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

13/12/2025 - 8:30 h
Wagner, Jerônimo e Rui aparecem juntos em vídeo com cara de campanha.
Wagner, Jerônimo e Rui aparecem juntos em vídeo com cara de campanha.

Um vídeo postado nesta sexta-feira, 12, pelo senador Jaques Wagner (PT) aumentou os rumores de uma possível definição na chapa majoritária para as eleições de 2026 na Bahia.

Na publicação em tom de campanha, o líder do governo no Senado aparece ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do governador Jerônimo Rodrigues, relembrando feitos dos três governos petistas na Bahia.

“Esse é o time do trabalho, que corre pela Bahia e pelo Brasil pra levar dignidade pra nossa gente!”, escreveu Wagner que ainda pediu para os seus seguidores nomearem o trio nos comentários.

Entre as reações, a que mais chamou atenção foi a do também senador, Otto Alencar (PSD), que escreveu: “Tenho orgulho em fazer parte dessa família!”.

Chapa-puro sangue

O vídeo repercutiu porque reforça a tese do PT em lançar uma chapa puro-sangue no ano que vem, com Wagner e Jerônimo disputando a reeleição e Rui na segunda cadeira ao Senado. Dessa forma, Angelo Coronel seria excluído da majoritária.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Jaques Wagner (@jaqueswagner)

Tags:

#Eleições2026 Angelo Coronel ChapaPuroSangue JaquesWagner Jerônimo Rodrigues PT RuiCosta

x