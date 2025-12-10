Menu
HOME > POLÍTICA
HERANÇA

Saída de Otto Filho da Câmara dos Deputados abre espaço para irmão

Nos bastidores, cresce a possibilidade de Daniel Alencar assumir a vaga de deputado

Yuri Abreu e Gabriela Araújo

Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo

10/12/2025 - 12:55 h | Atualizada em 10/12/2025 - 13:30
Daniel Alencar, irmão de Otto Filho, e senador Otto Alencar
Daniel Alencar, irmão de Otto Filho, e senador Otto Alencar

A possível saída de Otto Filho (PSD) da Câmara dos Deputados para ocupar a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) abre espaço para a entrada de um novo nome da família Alencar no Legislativo. Trata-se de Daniel Alencar, que é médico.

A possibilidade já havia sido confirmada pelo próprio senador Otto Alencar à imprensa, no dia 1º deste mês. Na manhã desta quarta-feira, 10, o herdeiro do congressista voltou a falar sobre o assunto.

“Eu acredito que o meu irmão Daniel Alencar possa vir no meu lugar, e se isso acontecer, eu tenho certeza que será muito bem-vindo”, disse o parlamentar, após ser aprovado por unanimidade na CCJ da Alba para vaga do TCE.

Otto Filho descarta que vaga no TCE seja "prêmio de consolação"
Aprovado na CCJ, Otto Filho se aproxima de vaga no TCE
Deputados baianos decidem futuro de Otto Filho no TCE na próxima semana
Sabatina decisiva de Otto Filho para vaga no TCE já tem data

Segundo ele, a decisão ainda está sendo maturada pelo seu pai e pelo próprio irmão, que deve decidir, em breve, o seu destino.

“A decisão do próprio Daniel, que sabe, como é a vida política, como a gente tem que trabalhar muito e se sacrificar por um bem maior. E eu desejo, se for o caso da decisão do meu pai e dele, que ele tenha muito sucesso e também uma vida de resultados, de bons resultados e de boas realizações”.

Aprovado na CCJ, Otto Filho se aproxima de vaga no TCE

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alba aprovou, por unanimidade, o nome do deputado federal Otto Alencar Filho (PSD-BA), por unanimidade, para o cargo vago de conselheiro do TCE-BA. A decisão ocorreu após sabatina realizada pelo colegiado na manhã desta quarta-feira, 10.

A expectativa agora é pela votação em plenário, que deve ocorrer na próxima terça-feira, 16, segundo o presidente da Comissão, deputado estadual Robinson Almeida (PT).

Deputados baianos decidem futuro de Otto Filho no TCE na próxima semana

A votação crucial que conduzirá o deputado federal Otto Filho (PSD) à vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE) será decidida na próxima terça-feira, 16, pelos 63 parlamentares da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A informação foi confirmada ao Portal A TARDE nesta quarta-feira, 10, horas antes do início da sabatina do parlamentar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

A apreciação em plenário é a segunda etapa necessária para que o herdeiro do senador Otto Alencar (PSD) tenha o nome aprovado ou vetado pelos deputados baianos para ocupar a cadeira de conselheiro deixada por Antônio Honorato de Castro, devido a sua aposentadoria.

