Saída de Otto Filho da Câmara dos Deputados abre espaço para irmão

Daniel Alencar, irmão de Otto Filho, e senador Otto Alencar - Foto: Reprodução | Facebook

A possível saída de Otto Filho (PSD) da Câmara dos Deputados para ocupar a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) abre espaço para a entrada de um novo nome da família Alencar no Legislativo. Trata-se de Daniel Alencar, que é médico.

A possibilidade já havia sido confirmada pelo próprio senador Otto Alencar à imprensa, no dia 1º deste mês. Na manhã desta quarta-feira, 10, o herdeiro do congressista voltou a falar sobre o assunto.

“Eu acredito que o meu irmão Daniel Alencar possa vir no meu lugar, e se isso acontecer, eu tenho certeza que será muito bem-vindo”, disse o parlamentar, após ser aprovado por unanimidade na CCJ da Alba para vaga do TCE.

Segundo ele, a decisão ainda está sendo maturada pelo seu pai e pelo próprio irmão, que deve decidir, em breve, o seu destino.

“A decisão do próprio Daniel, que sabe, como é a vida política, como a gente tem que trabalhar muito e se sacrificar por um bem maior. E eu desejo, se for o caso da decisão do meu pai e dele, que ele tenha muito sucesso e também uma vida de resultados, de bons resultados e de boas realizações”.

Aprovado na CCJ, Otto Filho se aproxima de vaga no TCE

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alba aprovou, por unanimidade, o nome do deputado federal Otto Alencar Filho (PSD-BA), por unanimidade, para o cargo vago de conselheiro do TCE-BA. A decisão ocorreu após sabatina realizada pelo colegiado na manhã desta quarta-feira, 10.

A expectativa agora é pela votação em plenário, que deve ocorrer na próxima terça-feira, 16, segundo o presidente da Comissão, deputado estadual Robinson Almeida (PT).

Deputados baianos decidem futuro de Otto Filho no TCE na próxima semana

A votação crucial que conduzirá o deputado federal Otto Filho (PSD) à vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE) será decidida na próxima terça-feira, 16, pelos 63 parlamentares da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A informação foi confirmada ao Portal A TARDE nesta quarta-feira, 10, horas antes do início da sabatina do parlamentar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

A apreciação em plenário é a segunda etapa necessária para que o herdeiro do senador Otto Alencar (PSD) tenha o nome aprovado ou vetado pelos deputados baianos para ocupar a cadeira de conselheiro deixada por Antônio Honorato de Castro, devido a sua aposentadoria.