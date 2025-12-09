Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POSICIONAMENTO

Otto diverge de Alcolumbre sobre dosimetria: “Não posso aceitar”

Presidente do Senado querique a matéria seja votada direto no plenário ainda este ano

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

09/12/2025 - 21:02 h
Otto defendeu que o PL da Dosimetria passe na CCJ do Senado.
Otto defendeu que o PL da Dosimetria passe na CCJ do Senado. -

O senador Otto Alencar (PSD-BA) divergiu publicamente, nesta terça-feira, 9, do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) sobre a tramitação do projeto de lei da Dosimetria.

Leia Também:

Deputado ocupa cadeira da presidência da Câmara e é retirado à força
Líder do PT se surpreedeu com votação de PL que beneficia Bolsonaro
Projeto que pode reduzir pena de Bolsonaro será votado na Câmara
Otto garante votação de projeto que atinge STF nesta quarta-feira

Alcolumbre disse que queria que a matéria fosse votada direto no plenário ainda este ano, ao que o baiano se opôs e disse que tudo deverá passar pela comissão.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O amapaense respondia a um questionamento sobre o compromisso que fez com senadores sobre a anistia ao presos pelo 8 de janeiro. “Eu fiz um compromisso com os lideres e com o Brasil que, se a Câmara deliberasse esse assunto, o Senado deliberaria sobre esse assunto (…) nós vamos deliberar assim que a Câmara deliberar. Esse ano ainda”, disse Alcolumbre, no plenário.

Otto se opôs publicamente e disse que a proposta não deve ir diretamente ao plenário sem passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), colegiado presidido por ele.

“Presidente, me permita discordar, porque não é possível que não passe na Comissão de Constituição e Justiça. Passou um tempão lá, meses lá [na Câmara]. Vai chegar aqui e votar imediatamente, Presidente? Essa é uma coisa que eu não posso aceitar”, disse,

“Chegando na CCJ, vou designar relator no tempo certo, vamos discutir, deliberar e votar lá, não tem nenhum problema. Mas não para chegar e votar de afogadilho. De afogadilho é impossível. É um desrespeito aos Senadores. Eu tenho minha posição pessoal e vou manifestá-la aqui. Lá, não. Como Presidente, eu, eu vou colocar, designar um relator, colocar em votação, deliberar. Tem maioria, aprova”, continuou, sendo apoiado em seguida pelo líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA).

Veja o momento:

PL da Dosimetria

A Câmara deve votar nesta terça, 9, o projeto que prevê a redução das penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro, englobando também o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ideia é que Bolsonaro, hoje condenado a 27 anos e três meses de prisão, fique apenas pouco mais de dois anos em regime fechado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ccj Davi Alcolumbre Dosimetria otto alencar Senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Otto defendeu que o PL da Dosimetria passe na CCJ do Senado.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Otto defendeu que o PL da Dosimetria passe na CCJ do Senado.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Otto defendeu que o PL da Dosimetria passe na CCJ do Senado.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Otto defendeu que o PL da Dosimetria passe na CCJ do Senado.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x