Otto garante votação de projeto que atinge STF nesta quarta-feira

Senador Otto Alencar (PSD-BA) é presidente da CCJ - Foto: Edilson Rodrigues

O senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, garantiu que o colegiado votará, nesta quarta-feira, 10, a votação do projeto que atualiza as regras para o impeachment.

A apreciação do projeto na Comissão foi acelerada pelo presidente do senado, Davi Alcolumbre (União-AP), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, endurecer as regras de impedimento dos membros da Corte por meio de uma liminar.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ação e reação

Na última terça-feira, 3, o magistrado suspendeu nesta quarta-feira (3) trechos da Lei do Impeachment que tratam do afastamento de ministros, em decisão liminar (provisória) que ajuda a blindar integrantes da corte.

A medida gerou reação imediata no Senado. Em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), cobrou respeito do tribunal e falou em mudar a Constituição para defender as prerrogativas da Casa se preciso.

"Será o primeiro item da pauta", afirmou o senador baiano à colunista Mônica Bergamo, da Folha, nesta terça-feira, 9.

Texto pronto

O relator do projeto, senador Weverton Rocha (PDT-MA), afirmou que o texto já foi finalizado e será apresentado ainda hoje aos principais líderes do Senado.

O parlamentar disse que vai propor mudanças nas regras — e que elas valeriam não apenas para os magistrados do STF, mas também para autoridades de outros poderes.