Líder do PT se surpreedeu com votação de PL que beneficia Bolsonaro
Projeto da Dosimetria pode reduzir drasticamente a pena do ex-presidente
Por Anderson Ramos
O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou que foi “surpreendido” pelo anúncio de inclusão do PL da Dosimetria na pauta do plenário nesta terça-feira, 9.
“O fato é que a gente foi surpreendido com a votação disso, dessa forma. O que houve é que o Flávio [Bolsonaro] anunciou a candidatura e depois disse que tinha um preço. E agora fazem uma cena […]. Essa decisão coloca essa Casa abraçada aos golpistas, fazendo uma lei específica, no caso do Bolsonaro. Escandaloso”, disse Lindbergh em entrevista coletiva.
O presidente da Câmara decidiu, Hugo Motta (Republicanos-RJ) pautar o projeto, relatado pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade), depois de um encontro com os líderes da Casa.
Benefício para Bolsonaro
O tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ser reduzido caso o Projeto de Lei (PL) da Dosimetria seja aprovado. Se a aprovação acontecer, a pena de Bolsonaro pode ser exponencialmente reduzida, passando dos atuais 27 anos e 3 meses para somente 2 anos e 4 meses em regime fechado.
Atualmente, Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, cumprindo pena pela condenação na trama golpista de 8 de janeiro de 2023.
"Esse é o texto básico. Com isso, todas aquelas pessoas presas pelo 8 de janeiro serão soltas. Aquelas que estão com tornozeleira, aquelas que estão fora do Brasil. E aqueles que pegaram uma pena maior reduz para, como o presidente Bolsonaro, no final de tudo, 2 anos e 4 meses", disse o relator do PL da Dosimetria, o deputado Paulinho da Força.
