Governo anuncia investimento de mais de R$ 100 mi em município baiano

Governador assinou uma série de ordens de serviços para obras em Tucano.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve em Tucano, município da região sisaleira, no sábado, 13, onde anunciou mais de R$ 130 milhões em investimentos em infraestrutura, abastecimento de água, saneamento básico, saúde, educação e desenvolvimento produtivo.

“São obras e ações que chegam à sede e à zona rural, garantindo água, saneamento, estradas melhores, mais estrutura para a produção e mais serviços públicos. Quando o Estado investe dessa forma, a cidade cresce, a economia se fortalece e a qualidade de vida das pessoas melhora”, afirmou o governador.

Na área de desenvolvimento econômico, os investimentos para Tucano somam mais de R$ 10 milhões, com a inauguração do Centro de Abastecimento Leondez Arruda, a entrega de 170 bancadas para a feira livre e a implantação das unidades de beneficiamento de frutas, na comunidade de Lagoa de Dentro; e de licuri, em Bizamum, distante 29 quilômetros da sede. Para o produtor Luciano Silva, “essas ações fortalecem a produção local, geram renda e dão mais estrutura e dignidade a quem vive do trabalho no campo e na feira”.

Em infraestrutura e mobilidade, os investimentos passam de R$ 55 milhões e incluem obras de pavimentação no distrito de Caldas do Jorro, a assinatura da ordem de serviço para a construção da ponte sobre o Riacho do Saco, a autorização para início do processo licitatório da restauração da BA-395 e ainda da pavimentação do acesso de Tucano à BR-116.

Água, saneamento e saúde

No abastecimento de água e saneamento, os investimentos superam R$ 60 milhões, com a entrega de sistemas de água para comunidades da sede e da zona rural e a assinatura da ordem de serviço para a implantação do sistema de esgotamento sanitário no distrito de Caldas do Jorro, que integra o Novo PAC. As ações contribuem para a saúde pública, a preservação ambiental e melhores condições de vida para a população.

A saúde também foi reforçada com mais de R$ 800 mil em investimentos, incluindo a entrega de ambulância, veículo administrativo, equipamentos para o Hospital Mariana Penedo, 10 kits para unidades básicas de saúde e quatro kits odontológicos.

Além das inaugurações e entregas, o governador ainda autorizou a cessão de um equipamento de raio-X digital e de kits parto para o Hospital Mariana Penedo, além da contratualização de cirurgias eletivas e ortopédicas e da ampliação da unidade, com a implantação de 90 novos leitos, incluindo UTI adulto e neonatal. Jerônimo também autorizou a construção de três novas Unidades Básicas de Saúde nas localidades de Entroncamento, Tracupá e Pé de Serra.

Jerônimo autorizou o início da implantação do sinal de internet do programa Fala Bahia – Fase 2, na localidade de Rua Nova, e a celebração de convênio para a construção de três passagens molhadas nas localidades de Poções, Bizamum, Povoado Alto e Rua Nova, melhorando a mobilidade e o acesso na zona rural.

Ainda em Tucano, o governador participou da inauguração da Escola Municipal de Tempo Integral Rodrigo Cavalcante dos Reis, na sede do município.