Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APORTE MILIONÁRIO

Governo anuncia investimento de mais de R$ 100 mi em município baiano

Anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues no sábado, 13

Redação

Por Redação

14/12/2025 - 17:00 h
Governador assinou uma série de ordens de serviços para obras em Tucano.
Governador assinou uma série de ordens de serviços para obras em Tucano. -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve em Tucano, município da região sisaleira, no sábado, 13, onde anunciou mais de R$ 130 milhões em investimentos em infraestrutura, abastecimento de água, saneamento básico, saúde, educação e desenvolvimento produtivo.

“São obras e ações que chegam à sede e à zona rural, garantindo água, saneamento, estradas melhores, mais estrutura para a produção e mais serviços públicos. Quando o Estado investe dessa forma, a cidade cresce, a economia se fortalece e a qualidade de vida das pessoas melhora”, afirmou o governador.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na área de desenvolvimento econômico, os investimentos para Tucano somam mais de R$ 10 milhões, com a inauguração do Centro de Abastecimento Leondez Arruda, a entrega de 170 bancadas para a feira livre e a implantação das unidades de beneficiamento de frutas, na comunidade de Lagoa de Dentro; e de licuri, em Bizamum, distante 29 quilômetros da sede. Para o produtor Luciano Silva, “essas ações fortalecem a produção local, geram renda e dão mais estrutura e dignidade a quem vive do trabalho no campo e na feira”.

Em infraestrutura e mobilidade, os investimentos passam de R$ 55 milhões e incluem obras de pavimentação no distrito de Caldas do Jorro, a assinatura da ordem de serviço para a construção da ponte sobre o Riacho do Saco, a autorização para início do processo licitatório da restauração da BA-395 e ainda da pavimentação do acesso de Tucano à BR-116.

Leia Também:

Jerônimo pede empréstimo de R$ 720 milhões para obras na saúde e educação
Jerônimo reage ao fim da sanção contra Moraes: "Força da diplomacia"
Jerônimo indica deputado do PT para vaga aberta no Tribunal de Contas

Água, saneamento e saúde

No abastecimento de água e saneamento, os investimentos superam R$ 60 milhões, com a entrega de sistemas de água para comunidades da sede e da zona rural e a assinatura da ordem de serviço para a implantação do sistema de esgotamento sanitário no distrito de Caldas do Jorro, que integra o Novo PAC. As ações contribuem para a saúde pública, a preservação ambiental e melhores condições de vida para a população.

A saúde também foi reforçada com mais de R$ 800 mil em investimentos, incluindo a entrega de ambulância, veículo administrativo, equipamentos para o Hospital Mariana Penedo, 10 kits para unidades básicas de saúde e quatro kits odontológicos.

Além das inaugurações e entregas, o governador ainda autorizou a cessão de um equipamento de raio-X digital e de kits parto para o Hospital Mariana Penedo, além da contratualização de cirurgias eletivas e ortopédicas e da ampliação da unidade, com a implantação de 90 novos leitos, incluindo UTI adulto e neonatal. Jerônimo também autorizou a construção de três novas Unidades Básicas de Saúde nas localidades de Entroncamento, Tracupá e Pé de Serra.

Jerônimo autorizou o início da implantação do sinal de internet do programa Fala Bahia – Fase 2, na localidade de Rua Nova, e a celebração de convênio para a construção de três passagens molhadas nas localidades de Poções, Bizamum, Povoado Alto e Rua Nova, melhorando a mobilidade e o acesso na zona rural.

Ainda em Tucano, o governador participou da inauguração da Escola Municipal de Tempo Integral Rodrigo Cavalcante dos Reis, na sede do município.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Desenvolvimento Econômico infraestrutura Investimentos Jerônimo Rodrigues tucano

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador assinou uma série de ordens de serviços para obras em Tucano.
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Governador assinou uma série de ordens de serviços para obras em Tucano.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Governador assinou uma série de ordens de serviços para obras em Tucano.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Governador assinou uma série de ordens de serviços para obras em Tucano.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x