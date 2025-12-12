Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIMENTOS

Jerônimo pede empréstimo de R$ 720 milhões para obras na saúde e educação

Pedido foi enviado à Alba nesta sexta-feira, 12

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

12/12/2025 - 18:45 h | Atualizada em 12/12/2025 - 19:03
Jerônimo Rodrigues (PT) na Alba
Jerônimo Rodrigues (PT) na Alba -

O governo Jerônimo Rodrigues (PT) enviou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta sexta-feira, 12, o Projeto de Lei 26097/2025, que versa sobre o pedido de operação de crédito de R$ 720 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com recursos oriundos do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS).

Esse é o 23° pedido de operação de crédito da gestão estadual. No início da semana, mesmo com a tentativa de boicote por parte da bancada de oposição, o governo conseguiu aprovar outros dois empréstimos, no valor total de R$ 950 milhões.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jerônimo reage ao fim da sanção contra Moraes: "Força da diplomacia"
Eduardo Bolsonaro lamenta fim de restrições contra Moraes
STF forma maioria para cassar mandato de Carla Zambelli

Objeto do empréstimo

Segundo o texto do PL, os recursos serão usados pelo governo do Estado para obras de desenvolvimento da infraestrutura em áreas consideradas essenciais, como saúde e educação, distribuídas em diversos municípios da Bahia.

"Os recursos resultantes da operação de credito autorizada no caput deste artigo destinam-se a viabilização de investimentos para o desenvolvimento da infraestrutura física nas áreas da educação e da saúde em diversos Municípios do Estado da Bahia", diz trecho do projeto enviado para a Alba.

Próximo passo

Agora na Alba, o projeto será analisado pelas comissões, caso não tenha o caráter de urgência apresentado e aprovado pela Casa, sendo levado para o plenário em seguida.

A Assembleia encerra as atividades de 2025 na próxima terça-feira, 16, voltando apenas em fevereiro de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Assembleia Legislativa da Bahia Jerônimo Rodrigues

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jerônimo Rodrigues (PT) na Alba
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Jerônimo Rodrigues (PT) na Alba
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Jerônimo Rodrigues (PT) na Alba
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Jerônimo Rodrigues (PT) na Alba
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x