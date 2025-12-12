Jerônimo pede empréstimo de R$ 720 milhões para obras na saúde e educação

Jerônimo Rodrigues (PT) na Alba - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O governo Jerônimo Rodrigues (PT) enviou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta sexta-feira, 12, o Projeto de Lei 26097/2025, que versa sobre o pedido de operação de crédito de R$ 720 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com recursos oriundos do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS).

Esse é o 23° pedido de operação de crédito da gestão estadual. No início da semana, mesmo com a tentativa de boicote por parte da bancada de oposição, o governo conseguiu aprovar outros dois empréstimos, no valor total de R$ 950 milhões.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Objeto do empréstimo

Segundo o texto do PL, os recursos serão usados pelo governo do Estado para obras de desenvolvimento da infraestrutura em áreas consideradas essenciais, como saúde e educação, distribuídas em diversos municípios da Bahia.

"Os recursos resultantes da operação de credito autorizada no caput deste artigo destinam-se a viabilização de investimentos para o desenvolvimento da infraestrutura física nas áreas da educação e da saúde em diversos Municípios do Estado da Bahia", diz trecho do projeto enviado para a Alba.

Próximo passo

Agora na Alba, o projeto será analisado pelas comissões, caso não tenha o caráter de urgência apresentado e aprovado pela Casa, sendo levado para o plenário em seguida.

A Assembleia encerra as atividades de 2025 na próxima terça-feira, 16, voltando apenas em fevereiro de 2026.