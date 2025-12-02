Menu
POLÍTICA

Alba aprova empréstimo de R$ 2 bilhões do governo Jerônimo

Valor foi votado em sessão de mais de 7 horas

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/12/2025 - 6:58 h
Governo também aprova urgência de novos empréstimos
-

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, já no final da noite desta segunda-feira, 2, o pedido de operação de crédito do governo do Estado junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 2 bilhões (dois bilhões de reais). A bancada de oposição votou contra a proposta, assim como o deputado estadual Hilton Coelho (Psol).

De acordo com o Executivo, os recursos serão destinados para investimentos previstos no Plano Plurianual e nos orçamentos do Estado, tendo áreas como mobilidade urbana e infraestrutura (urbana e hídrica) como prioridades.

A bancada de oposição chegou a obstruir a sessão por diversas vezes, pedindo verificação de quórum e questões de ordem. Após a aprovação, o líder do bloco, Tiago Correia (PSDB), ainda tentou rever o resultado da votação, que durou pouco mais de sete horas, solicitação rejeitada pela presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD).

Essa é a 22ª solicitação de empréstimo por parte do governo Jerônimo Rodrigues (PT), que chegou ao total de R$ 26 bilhões, entre aprovados e pendentes de votação na Alba.

Urgência para novos empréstimos

A Alba ainda aprovou dois pedidos de urgência para novos empréstimos por parte do governo do Estado, totalizando R$ 950 milhões.

O primeiro dele, no valor de R$ 300 milhões, junto a Caixa Econômica Federal, se dá no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (Finisa), tendo como foco saúde, mobilidade, educação e infraestrutura.

A segunda urgência votada foi do valor de R$ 650 milhões, em operação de crédito a ser realizada pelo Banco do Brasil, para garantir os aportes necessários para os contratos de parcerias público-privadas.

As duas pautas tiveram votos contrários da oposição e do deputado estadual Hilton Coelho (Psol).

x