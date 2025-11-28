Primeira-dama de Itabuna concorrerá vaga na Alba

Augusto Castro e Jerônimo vão apoiar candidatura de Andrea Castro à Alba em 2026 - Foto: Reprodução | Instagram

As eleições de 2026, que serão decididas em outubro, já aquecem o cenário político baiano. Como um tabuleiro de xadrez, as peças se movem com um único objetivo, o “xeque-mate”, que no caso da política, torna-se vitória.

É nesse sentido que o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), se movimenta para lançar a sua mulher, Andrea Castro, como candidata a deputada estadual para reforçar a base de apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Estamos colocando à disposição do eleitorado de Itabuna, regional e baiano o nome da primeira-dama Andrea Castro, como pré-candidata a deputada estadual”, disse o pessedista, em entrevista exclusiva ao A TARDE.

O gestor municipal ainda destacou as experiências da primeira-dama no setor público.

“Ela desenvolve um trabalho de suma importância quando esteve à frente da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza da cidade. Não tenho dúvidas de que é uma mulher preparada para representar Itabuna e a região Sul do Estado na Assembleia Legislativa da Bahia”, afirmou.

Jerônimo se reúne com bancada de dissidentes e ajusta aliança para 26

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebeu em seu gabinete nesta terça-feira, 18, deputados da federação partidária Solidariedade e PRD, para segundo ele, “diálogos importantes sobre os avanços do estado”.



Participaram da reunião, o presidente da federação, Marcinho Oliveira, Luciano Araújo, Pancadinha e também Raimundinho da Jr. e Vitor Azevedo, estes dois ainda filiados ao PL.

Em uma postagem nas redes sociais, Jerônimo afirmou que a parceria servirá para a construção de “um caminho de desenvolvimento, compromisso e trabalho pela Bahia”.