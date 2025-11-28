ELEIÇÕES
Primeira-dama de Itabuna concorrerá vaga na Alba
Candidatura pretende reforçar base de apoio para reeleição de Jerônimo Rodrigues (PT)
Por Gabriela Araújo
As eleições de 2026, que serão decididas em outubro, já aquecem o cenário político baiano. Como um tabuleiro de xadrez, as peças se movem com um único objetivo, o “xeque-mate”, que no caso da política, torna-se vitória.
É nesse sentido que o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), se movimenta para lançar a sua mulher, Andrea Castro, como candidata a deputada estadual para reforçar a base de apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT).
“Estamos colocando à disposição do eleitorado de Itabuna, regional e baiano o nome da primeira-dama Andrea Castro, como pré-candidata a deputada estadual”, disse o pessedista, em entrevista exclusiva ao A TARDE.
O gestor municipal ainda destacou as experiências da primeira-dama no setor público.
“Ela desenvolve um trabalho de suma importância quando esteve à frente da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza da cidade. Não tenho dúvidas de que é uma mulher preparada para representar Itabuna e a região Sul do Estado na Assembleia Legislativa da Bahia”, afirmou.
Jerônimo se reúne com bancada de dissidentes e ajusta aliança para 26
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebeu em seu gabinete nesta terça-feira, 18, deputados da federação partidária Solidariedade e PRD, para segundo ele, “diálogos importantes sobre os avanços do estado”.
Participaram da reunião, o presidente da federação, Marcinho Oliveira, Luciano Araújo, Pancadinha e também Raimundinho da Jr. e Vitor Azevedo, estes dois ainda filiados ao PL.
Em uma postagem nas redes sociais, Jerônimo afirmou que a parceria servirá para a construção de “um caminho de desenvolvimento, compromisso e trabalho pela Bahia”.
