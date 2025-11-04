DEPOIMENTO
Jerônimo é um dos governadores convidados na CPI do Crime Organizado
Comissão foi instalada nesta terça-feira, 4, e contará com participação de diversas autoridades
Por Anderson Ramos
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) é um dos governadores convidados para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. O Colegiado foi instalado nesta terça-feira, 4, e terá como presidente o senador Fabiano Contarato (PT-SE).
Diferente da convocação, que tem força legal e exige o comparecimento sob pena de sanções, o convite para a participação de uma CPI não é obrigatório e pode ser recusado sem maiores complicações.
Além de Jerônimo, também serão convidados outros 10 governadores. Eles serão questionados sobre como lidam com o combate a esses criminosos. Para isso, os senadores aprovaram sete requerimentos do relator Alessandro Vieira (MDB-ES). Os chefes do Executivo que serão chamados são:
- Clécio Luís (Solidariedade), do Amapá;
- Raquel Lyra (PSDB), de Pernambuco;
- Elmano de Freitas (PT), de Ceará;
- Paulo Dantas (MDB), de Alagoas;
- Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul;
- Jorginho Mello, de Santa Catarina;
- Ratinho Jr. (PSD), do Paraná;
- Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal
Os governadores Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro e Tarcísio de Freitas (Republicanos) de São Paulo, também devem ser convidados em razão da atuação de facções nesses estados, como o Comando Vermelho (CV)e o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Do governo federal deverão ser ouvidos:
- o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski;
- o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro Filho;
- o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Augusto Passos Rodrigues;
- o diretor de Inteligência Policial da PF, Leandro Almada da Costa;
- o diretor de Inteligência Penal da Senappen, Antônio Glautter de Azevedo Morais;
- o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Luiz Fernando Corrêa.
Presidente petista
A eleição de Fabiano Contarato (PT-ES) como presidente da CPI do Crime Organizado, representa uma importante vitória para o governo Lula em um tema sensível para o Planalto. Ele venceu Hamilton Mourão (PL-ES), que foi escolhido como vice-presidente, por 6 votos a 5. O relator será Alessandro Vieira (MDB-SE), autor do requerimento que originou o colegiado.
Para evitar nova derrota, como ocorreu na instalação da CPI do INSS, em agosto, quando o senador Carlos Viana (Podemos-MG) foi eleito presidente à revelia da base, os governistas articularam trocas entre os membros do colegiado entre ontem e hoje. Com isso, conseguiram, por exemplo, substituir o senador Nelsinho Trad (PSD-MG) pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA), mais fiel ao Executivo.
