Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNICÍPIOS

Itabuna: Prefeito se defende no MP-BA sobre saída de venezuelanos

Administração esclareceu que os indígenas do país são acolhidos em Itabuna desde 2022

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

19/11/2025 - 8:32 h
Reunião entre prefeitura de Itabuna e MP-BA debateu situação de indígenas venezuelanos
Reunião entre prefeitura de Itabuna e MP-BA debateu situação de indígenas venezuelanos -

A Prefeitura de Itabuna, no sul da Bahia, afirmou que os indígenas venezuelanos da etnia Warao — que deixaram recentemente o município rumo a Montes Claros (norte de Minas Gerais) — receberam toda a assistência necessária durante o período em que estiveram acolhidos pela gestão do prefeito Augusto Castro (PSD).

A declaração foi feita durante uma audiência no Ministério Público da Bahia (MP-BA) nesta terça-feira, 18. O encontro foi mediado pela promotora de Justiça, Cleide Ramos, e contou com a presença, além do prefeito, do procurador-geral do município, Álvaro Ferreira, e de equipes técnicas envolvidas no atendimento aos imigrantes.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Acolhimento desde 2022

Segundo o município, os Warao são acolhidos em Itabuna desde 2022, e o grupo que deixou a cidade é o terceiro a chegar vindo de outros municípios.

Leia Também:

Prefeitura de Itabuna entrega instalações na área da saúde
113 anos: prefeito de Itabuna enaltece papel de A TARDE na história da Bahia
Itabuna se destaca no interior da Bahia com obras de mobilidade

Durante esse período, o atendimento foi realizado por uma equipe intersetorial, com psicólogos, assistentes sociais e profissionais das áreas de Assistência Social, Saúde e Educação — garantindo acompanhamento contínuo das famílias.

Moradia, alimentação e documentação garantidas

A Prefeitura informou que forneceu:

  • moradia,
  • alimentação,
  • acompanhamento social,
  • acesso à educação,
  • serviços de saúde,
  • apoio para emissão de documentos (RG, CPF, Cartão SUS e atualização do cartão de vacina).

As famílias também estavam incluídas em programas de transferência de renda, como Bolsa Família e BPC, além de terem acesso a cursos profissionalizantes e ações de integração social.

Grupo de Trabalho será reforçado

O município destacou que possui um Grupo de Trabalho (GT) para acompanhar imigrantes desde 2022 e afirmou que ele será fortalecido, com revisão de fluxos internos — medida que atende a recomendações do Ministério Público.

Saída foi voluntária, diz gestão

A Prefeitura reforçou que respeitou a decisão dos caciques e integrantes do grupo, que optaram voluntariamente por seguir para Montes Claros. A decisão foi formalizada em Termo de Declaração assinado pelos próprios líderes Warao.

Apesar disso, a gestão reconheceu que houve falha de interlocução institucional, especialmente na comunicação com a Secretaria de Assistência Social do município de destino — um procedimento que, segundo a administração, já está sendo corrigido, mesmo sem previsão específica na legislação de migração e refúgio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assistência social augusto castro itabuna migração Venezuelanos Warao

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Reunião entre prefeitura de Itabuna e MP-BA debateu situação de indígenas venezuelanos
Play

Rio São Francisco e o impacto na irrigação da fruticultura na Bahia

Reunião entre prefeitura de Itabuna e MP-BA debateu situação de indígenas venezuelanos
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Reunião entre prefeitura de Itabuna e MP-BA debateu situação de indígenas venezuelanos
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Reunião entre prefeitura de Itabuna e MP-BA debateu situação de indígenas venezuelanos
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

x