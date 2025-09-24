PORTAL MUNICÍPIOS
Itabuna se destaca no interior da Bahia com obras de mobilidade
Nova ponte e viaduto prometem transformar o trânsito da cidade
Por Redação
O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), acompanhou as obras da nova ponte que ligará a Avenida Amélia Amado ao bairro Conceição, e do complexo viário da Avenida Princesa Isabel. As intervenções fazem parte do Programa Itabuna 2030 e têm o objetivo de modernizar a infraestrutura e melhorar a qualidade de vida da população.
No momento, a obra da ponte está concentrada na fundação dos pilares, enquanto o viaduto da Princesa Isabel entra em sua segunda fase, com a duplicação das vias para quatro novas faixas.
As obras, que são esperadas com grande expectativa pela população, visam integrar as diferentes regiões da cidade, estimular o desenvolvimento econômico e atrair novos investimentos, consolidando o município como referência em mobilidade urbana no interior da Bahia.
Durante a visita, o prefeito ressaltou a importância dessas obras estruturantes: “Estamos avançando em projetos que vão marcar a história de Itabuna. A nova ponte e o complexo viário da Avenida Princesa Isabel, frutos do Programa Itabuna 2030, são intervenções que garantirão mais integração, segurança e desenvolvimento para toda a nossa população. Esta é uma das maiores obras de mobilidade urbana do interior da Bahia, que vai mudar de vez a realidade da nossa cidade”, destacou.
