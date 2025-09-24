Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PORTAL MUNICÍPIOS

Itabuna se destaca no interior da Bahia com obras de mobilidade

Nova ponte e viaduto prometem transformar o trânsito da cidade

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 14:56 h
Prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD)
Prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD) -

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), acompanhou as obras da nova ponte que ligará a Avenida Amélia Amado ao bairro Conceição, e do complexo viário da Avenida Princesa Isabel. As intervenções fazem parte do Programa Itabuna 2030 e têm o objetivo de modernizar a infraestrutura e melhorar a qualidade de vida da população.

No momento, a obra da ponte está concentrada na fundação dos pilares, enquanto o viaduto da Princesa Isabel entra em sua segunda fase, com a duplicação das vias para quatro novas faixas.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Projeto da ponte
Projeto da ponte | Foto: Divulgação/Assessoria

As obras, que são esperadas com grande expectativa pela população, visam integrar as diferentes regiões da cidade, estimular o desenvolvimento econômico e atrair novos investimentos, consolidando o município como referência em mobilidade urbana no interior da Bahia.

Durante a visita, o prefeito ressaltou a importância dessas obras estruturantes: “Estamos avançando em projetos que vão marcar a história de Itabuna. A nova ponte e o complexo viário da Avenida Princesa Isabel, frutos do Programa Itabuna 2030, são intervenções que garantirão mais integração, segurança e desenvolvimento para toda a nossa população. Esta é uma das maiores obras de mobilidade urbana do interior da Bahia, que vai mudar de vez a realidade da nossa cidade”, destacou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

augusto castro itabuna Mobilidade Urbana Programa Itabuna 2030

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD)
Play

Empresário é punido após envenenar árvores em Luís Eduardo Magalhães

Prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD)
Play

Revolta em Catu: prefeitura exibe filme com sexo em evento Infantil

Prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD)
Play

Caso Tronox: Vereador tenta barrar A TARDE em comissão. Veja vídeo

Prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD)
Play

Precariedade de estádio deixa Cruz das Almas sem casa no Intermunicipal

x