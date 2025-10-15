113 anos: prefeito de Itabuna enaltece papel de A TARDE na história da Bahia

Augusto Castro (PSD), prefeito de Itabuna - Foto: Reprodução | Youtube

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), integrou a lista de autoridades que parabenizaram os 113 anos de fundação do Jornal A TARDE nesta quarta-feira, 15.

Em mensagem, o gestor municipal parabenizou o grupo e relembrou o legado deixado pelo fundador Ernesto Simões Filho.

“Itabuna e sua gente de todos os credos, segmento econômico e social cumprimentam o Grupo A Tarde pelo aniversário de 113 anos de sua fundação no dia 15 de outubro de 1912 pelo combativo jornalista e homem de ideias Ernesto Simões Filho”, disse o prefeito.

Castro emendou as suas declarações falando sobre o compromisso do veículo de comunicação com a sociedade baiana.

“Ao longo de sua brilhante trajetória, o jornal A TARDE é pautado pela defesa intransigente dos valores econômicos, sociais e políticos da Bahia como um todo com sua firme postura”.

O prefeito de Itabuna ainda foi além e citou a trajetória do jornal centenário e mencionou a relação do veículo de comunicação com o município.

“Itabuna se regozija em ter como parceiro o jornal mais antigo da Bahia e do Brasil pelo espaço que dá costumeiramente aos temas que lhe são mais caros, a exemplo da defesa da integridade do Sul do Estado à grandeza territorial do Estado da Bahia. Além disso, o jornal A Tarde exige para o estado e o país um pouco daquilo que somos e conquistamos desde os primórdios, em 1910, até o presente quando nossa gente festejou 113 de emancipação no dia 28 de julho”.

E continuou: “Durante um longo período, em Itabuna funcionou uma sucursal vibrante, atenta às nossas questões e integrada por excelentes profissionais”.

Castro expressou os seus desejos para a continuidade do periódico, que segundo ele, é “porta-voz da sociedade baiana”.

“Por tudo isso, vida longa ao jornal A Tarde para que continue trilhando sua fascinante história de sucesso, avanço tecnológico e de porta-voz da sociedade baiana, onde humildemente Itabuna se insere”.