Zé Ronaldo parabeniza 113 anos de A TARDE e exalta legado para feirenses

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), parabenizou o Jornal A TARDE nesta quarta-feira, 15, pelos 113 anos de fundação. Em mensagem, o chefe do Executivo municipal destacou o legado do periódico centenário para formação da sociedade.

“É com grande alegria e respeito que me junto às comemorações dos 113 anos do jornal A Tarde, uma das mais importantes instituições da imprensa baiana e brasileira. Ao longo de mais de um século, o jornal tem sido um pilar de informação, educação e cidadania, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento de nossa sociedade”, disse o prefeito feirense.

Zé Ronaldo também enfatizou a importância do jornal para o seu município, o qual ele classificou como “importante canal de diálogo” e destacou a “seriedade” de como a notícia é passada para a população.

“Aqui em Feira de Santana, A Tarde tem sido não apenas um meio de comunicação, mas também um canal de diálogo entre a cidade e o estado, levando à nossa população notícias relevantes e promovendo o debate construtivo sobre os desafios e as conquistas da Bahia e do Brasil. A pluralidade de suas publicações, a seriedade com que trata os assuntos e o compromisso com a verdade são marcas que fazem do A Tarde uma referência para todos nós”, acrescentou.

Em seguida, ele comentou sobre a longevidade e a relevância do veículo de comunicação.

A cada edição, o jornal reafirma seu papel de vanguarda, sendo voz ativa nas questões políticas, sociais e culturais que impactam a vida dos baianos e, em especial, de nós, feirenses. São 113 anos de história que se entrelaçam com a trajetória de nossa terra, acompanhando suas transformações e sendo um testemunho fiel de nossa evolução José Ronaldo - prefeito de Feira de Santana

Por fim, o prefeito de Feira de Santana parabenizou todos os profissionais do JornalA TARDE pelo compromisso com o público e desejou vida longa ao grupo.

“Parabenizo a toda a equipe do A Tarde, desde seus profissionais de redação até sua diretoria, pelo empenho diário em manter a qualidade, a credibilidade e a ética, características fundamentais de um veículo de comunicação de excelência. Que os próximos anos sejam ainda mais prósperos, marcados por muitas conquistas e pelo contínuo compromisso com a verdade e a informação de qualidade”.

“Recebam, com muito carinho, meus votos de felicidades e sucesso contínuo para todos os que fazem parte dessa história de 113 anos. Que A Tarde continue a iluminar os caminhos da Bahia e de Feira de Santana com seu jornalismo de excelência”, concluiu.

Vice-prefeito Pablo Roberto também celebra os 113 anos do Jornal A TARDE

O vice-prefeito de Feira de Santana, Pablo Roberto (PSDB), também parabenizou o Jornal A TARDE pela nova idade. Em mensagem, o tucano destacou o papel crucial do veículo de comunicação para a Bahia.

"Parabenizo o Grupo A TARDE pela marca de 113 anos dedicados à comunicação comprometida com a Bahia e com o Brasil", iniciou Pablo Roberto, que continuou felicitando o Grupo:

"Ao longo de mais de um século, o jornal tem sido fundamental para registrar os acontecimentos, promover debates relevantes, valorizar a cultura local e fortalecer a democracia. Que seus textos continuem a educar, inspirar e provocar reflexões construtivas para toda a sociedade".

Por fim, ele, que também secretário da Educação de Feira, estendeu as felicitações a todos os colaboradores que contribuem para o crescimento e a manutenção do jornal centenário no estado.

"Parabenizo cada jornalista, colaborador e dirigente que, dia após dia, contribui para esse legado que pertence ao público baiano. Que venham muitos outros anos de A TARDE informando com zelo, integridade e compromisso ético", concluiu.