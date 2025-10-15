Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Jaques Wagner celebra aniversário do Jornal A TARDE: "Patrimônio da imprensa"

Centenário da Bahia completa 113 anos de fundação

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

15/10/2025 - 18:30 h
Jaques Wagner parabeniza A TARDE pelos 113 anos
Jaques Wagner parabeniza A TARDE pelos 113 anos -

Líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado, Jaques Wagner (PT) parabenizou o Jornal A TARDE nesta quarta-feira, 15, data do aniversário de 113 anos do veículo centenário, em publicação nas redes sociais.

Wagner citou o compromisso de A TARDE com o jornalismo de qualidade e com a democracia brasileira. O senador petista reforçou ainda a importância do jornal para a sociedade baiana, citando que o veículo é um "patrimônio da imprensa".

"Esse veículo que é um patrimônio da imprensa baiana e que segue se reinventando para levar informação da melhor qualidade para a Bahia e para o mundo. Parabéns a todos os profissionais que ajudaram a construir essa história! E que venham mais 113 anos desta caminhada marcada por muito trabalho, seriedade e compromisso com o jornalismo e com a nossa democracia", afirmou o senador.

Governador da Bahia por duas ocasiões, Wagner reforça, com sua lembrança, o papel e comprometimento de A TARDE com o jornalismo de alta qualidade e credibilidade.

A TARDE JAQUES WAGNER Jornal A TARDE Política

x