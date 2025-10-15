Ivana Bastos parabeniza A TARDE pelos 113 anos: "Essência do bom jornalismo"

Ivana Bastos, deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa - Foto: Rafaela Araújo / Ag. A Tarde

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos, juntou-se às homenagens ao Grupo A TARDE, que celebra 113 anos de fundação nesta quarta-feira, 15. Em mensagem, a parlamentar destacou a importância do veículo para a compreensão do cotidiano e a sua força em atravessar gerações.

Em sua declaração, Ivana enfatizou o reconhecimento da Alba ao papel social e democrático do jornal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Celebrar os 113 anos de A TARDE é reconhecer a força de um jornal que faz parte da vida da Bahia e dos baianos. Todos os dias, A TARDE nos ajuda a compreender o presente e a valorizar a nossa história Ivana Bastos - presidente da Assembleia Legislativa da Bahia

A presidente da Alba ressaltou a essência do veículo. "Um jornal que atravessa gerações mantendo viva a essência do bom jornalismo: o compromisso com a verdade, o respeito ao leitor e a defesa da democracia".

Ivana Bastos finalizou com um agradecimento aos profissionais. "Deixo aqui meu carinho e reconhecimento a todos que constroem, com dedicação e amor pelo que fazem, essa trajetória de credibilidade e serviço à sociedade baiana."