Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Ivana Bastos parabeniza A TARDE pelos 113 anos: "Essência do bom jornalismo"

Presidente da Alba celebra data especial do centenário da Bahia

Eduardo Dias

Por Eduardo Dias

15/10/2025 - 13:03 h
Ivana Bastos, deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa
Ivana Bastos, deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa -

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos, juntou-se às homenagens ao Grupo A TARDE, que celebra 113 anos de fundação nesta quarta-feira, 15. Em mensagem, a parlamentar destacou a importância do veículo para a compreensão do cotidiano e a sua força em atravessar gerações.

Em sua declaração, Ivana enfatizou o reconhecimento da Alba ao papel social e democrático do jornal.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Celebrar os 113 anos de A TARDE é reconhecer a força de um jornal que faz parte da vida da Bahia e dos baianos. Todos os dias, A TARDE nos ajuda a compreender o presente e a valorizar a nossa história
Ivana Bastos - presidente da Assembleia Legislativa da Bahia

Leia Também:

Jerônimo exalta os 113 anos de A TARDE: “Faz parte da vida dos baianos”
Muniz comemora 113 anos de A TARDE: “Essencial em informar e fortalecer a democracia”
Bruno Reis celebra 113 anos de A TARDE: "Faz parte da história da Bahia"
113 anos de Grupo A TARDE: veículo se renova e conecta gerações

A presidente da Alba ressaltou a essência do veículo. "Um jornal que atravessa gerações mantendo viva a essência do bom jornalismo: o compromisso com a verdade, o respeito ao leitor e a defesa da democracia".

Ivana Bastos finalizou com um agradecimento aos profissionais. "Deixo aqui meu carinho e reconhecimento a todos que constroem, com dedicação e amor pelo que fazem, essa trajetória de credibilidade e serviço à sociedade baiana."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

113 Anos Alba Assembleia Legislativa da Bahia democracia Ivana Bastos Jornal A TARDE

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ivana Bastos, deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Ivana Bastos, deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Ivana Bastos, deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Ivana Bastos, deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x