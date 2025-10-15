Pablo Barrozo celebra 113 anos de A TARDE e exalta elo com agro

Pablo Barrozo, titular da Seagri - Foto: Rafael Sena | AG. A TARDE

O secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), Pablo Barrozo, celebrou os 113 anos de fundação do Jornal A TARDE nesta quarta-feira, 15. Para o gestor, o legado do grupo se funde com a própria história da Bahia.

“Ao longo de seus 133 anos, o Jornal A TARDE firmou-se como uma das mais sólidas e respeitadas referências da imprensa baiana e brasileira. Sua trajetória está profundamente entrelaçada à história da Bahia, registrando os grandes acontecimentos, promovendo o debate público e valorizando a cultura e as vozes do nosso povo”, disse Barrozo.

O Seagri ainda citou três principais pilares fundamentais que norteiam o Grupo A TARDE, são eles:

seriedade;

responsabilidade;

compromisso com a verdade.

O jornal tem acompanhado as transformações sociais, políticas e econômicas que moldaram o estado e o país Pablo Barrozo - secretário estadual da Agricultura

Em seguida, Barrozo afirmou que reconhece o “papel essencial da imprensa no desenvolvimento de todos os setores da sociedade — em especial o campo”. Nesse sentido, ele considerou A TARDE como um dos parceiros para o crescimento do setor agropecuário.

“A TARDE tem sido um aliado nesse processo, ajudando a ampliar o diálogo com os produtores, dar visibilidade às ações do setor agropecuário e conectar o meio rural à sociedade por meio de uma comunicação que equilibra tradição e inovação”.

Por fim, ele estendeu os parabéns a todos os profissionais que constroem o periódico centenário e desejou longevidade.

“Parabenizo todos os profissionais que constroem, dia após dia, essa história centenária com competência, dedicação e paixão pelo jornalismo”.