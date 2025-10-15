Presidente do TCM celebra 113 anos de A TARDE: "Patrimônio da Bahia"

- Foto: Francisco de Souza Andrade Netto

O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, celebrou os 113 anos do Jornal A TARDE.

O chefe da Corte de Contas prestou homenagem à trajetória do periódico, destacando a relevância histórica, compromisso com a verdade e a contribuição do jornal para a democracia baiana e brasileira.

Para o presidente do TCM, o Jornal A TARDE não apenas sobreviveu ao tempo, mas manteve-se como voz ativa em defesa do desenvolvimento, da cultura e da integridade territorial da Bahia. “O A Tarde se constitui um patrimônio da Bahia, como defensor intransigente dos seus interesses, dada a sua altivez, abrangência e capacidade de alcance”, afirmou.

Fundado em 15 de outubro de 1912, por Ernesto Simões Filho, o jornal é celebrado por seu legado de jornalismo ético e serviço público, tornando-se um dos veículos de imprensa mais longevos do país.

Credibilidade conquistada

O presidente destacou ainda a credibilidade conquistada ao longo de mais de um século de atividade. "Credibilidade expressa na conhecida máxima popular: “Saiu no A Tarde, é verdade”, uma marca de confiança num cenário permeado por desinformação e fake news".

Outro ponto ressaltado foi o papel do jornal na formação educacional, especialmente dos mais jovens. Segundo o conselheiro, "os sucessores do fundador têm honrado o legado de Simões Filho ao ampliar o alcance e a função social do jornalismo, especialmente como ferramenta educativa".

Em nome do TCM-BA, Francisco parabenizou a direção e toda a equipe profissional do A TARDE, desejando continuidade no trabalho que tem marcado gerações. “Cumprimento seu corpo diretivo e profissional, com votos de continuados êxitos, pondo-me como um leitor assíduo que considera a boa imprensa como um dos pilares da democracia”, concluiu.