A TARDE 113 anos: Presídio exalta jornalismo em favor da Bahia

Marcus Presídio, presidente do TCE-BA - Foto: Divulgação

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Marcus Presídio, parabenizou o Jornal A TARDE nesta quarta-feira, 15, pelos seus 113 anos de fundação. Em mensagem, Presídio comentou sobre a importância do veículo de comunicação para os baianos.

“O aniversário de A TARDE precisa ser comemorado por todos os baianos, tão grande é a importância deste valoroso veículo de comunicação para o nosso estado. Durante os 113 anos de sua vida, este jornal, agora um grupo de comunicação, tem atuado de modo firme em favor dos interesses mais legítimos da Bahia e da sociedade baiana”, afirmou o chefe da Corte de Contas.

A história do centenário também foi um dos pontos citados pelo presidente, que ampliou as suas felicitações para todos os colaboradores que fazem o dia-a-dia do jornal. Presídio ainda foi além e afirmou que o veículo de comunicação é um dos pilares para a formação da democracia.

“Em nome do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, quero parabenizar a todos os integrantes de A TARDE, pela bela história de vida deste grupo, que tem sido um parceiro inconteste daqueles que trabalham pelo desenvolvimento econômico e social da Bahia e do Brasil, defendendo a democracia e o direito à liberdade de expressão”, disse.

O conselheiro também desejou longevidade para o Grupo A TARDE e manifestou os seus desejos para os próximos anos do veículo.

"Como membros de uma instituição que trabalha diuturnamente na defesa dos mesmos ideais, nós do TCE, saudamos a passagem de mais um aniversário de A TARDE, manifestando nosso desejo de uma vida longa e ainda mais produtiva. Parabéns, Grupo A TARDE!", concluiu.