Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALERTA

Futura casa da Câmara, Cine Excelsior tem alto risco de desabamento

MPF abriu inquérito civil para apurar responsabilidde da manutenção do prédio

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

01/12/2025 - 19:51 h
Cine Excelsior está localizado na Praça da Sé.
Cine Excelsior está localizado na Praça da Sé. -

O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito civil para apurar a responsabilidade da manutenção do Cine Excelsior, prédio icônico de Salvador localizado na Praça da Sé, no Centro Histórico da capital baiana.

Segundo portaria de 25 de novembro assinada pela procuradora da República Vanessa Cristina Gomes Previtera Vicente, o imóvel apresenta grau de risco muito alto de desabamento.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O MPF ressaltou que o prazo para as respostas dos questionamentos da Notícia de Fato está prestes à expirar, e que diligências ainda se fazem necessárias para conclusão das investigações e deliberação acerca de eventual ajuizamento de ação civil pública ou promoção de arquivamento. Ainda conforme o MPF, a iniciativa busca “a adoção de medidas de forma ampla, para a conservação do Centro Histórico da cidade de Salvador”.

A apuração está sob a responsabilidade da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. O tempo de duração da investigação não foi informado no documento.

Leia Também:

Muniz revela plano para criar Museu Legislativo no Paço Municipal
“Não vou fazer sem ouvir vocês”, diz Muniz sobre mudança da Câmara
Prédio do Cine Excelsior será restaurado pela Prefeitura

Nova casa da Câmara

Atualmente desativado, o Cine Excelsior deverá em breve abrigar o novo plenário da Câmara Municipal de Salvador. O projeto foi apresentado pelo presidente do Legislativo soteropolitano, Carlos Muniz (PSDB), aos vereadores no mês passado.

Ao Portal A TARDE, Muniz disse que não tinha conhecimento do inquérito aberto pelo MPF e que vai buscar mais informações sobre a situação.

Ninguém vai para um local onde pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Para mim é novo, eu não tinha essa informação. Se houve esse informativo do MPF a gente vai pegar os detalhes para ver o que podemos fazer
Carlos Muniz, presidente da Câmara de Salvador

Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), órgão responsável pelo projeto, disse que existe uma parte do prédio que necessita de cuidados, mas afirma que o risco de desabamento é pequeno.

“Tem uma laje próximo a sede da Coelba que está comprometida, mas se ele caísse, cairia para um acesso lateral que não está em uso. Nós já iniciamos o processo e ela vai ser escorada”, disse Scofield.

Ela também afirmou que o projeto final está em estágio avançado de conclusão e deve ser apresentado com valores ainda neste ano.

Mudança histórica

O Cine Excelsior receberá o novo Plenário da Câmara, destinado para a atuação dos 43 vereadores, com galeria superior para 130 pessoas, que poderão acompanhar as sessões ordinárias, especiais, solenes e as audiências públicas.

Serão criadas áreas de suporte para atuação parlamentar e da presidência da Casa no prédio histórico, localizado ao lado do Palácio Arquiepiscopal, onde funcionará a nova sede da Prefeitura.

A ideia é que o Paço Municipal seja um espaço reservado apenas para sessões solenes. Um novo auditório será implantado do lado oposto ao Plenário Cosme de Farias. Com capacidade para 128 pessoas, o local receberá eventos culturais, reuniões e audiências públicas, que contarão com o suporte de um foyer para exposições e eventos de caráter multiuso.

O Salão Nobre da Casa também será recuperado, após incêndio que atingiu parte do telhado em fevereiro deste ano. Serão criadas salas de suporte para atuação das diretorias Legislativa e de Comunicação também no prédio principal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR centro histórico de salvador Cine Excelsior investigação de desabamento Ministério Público Federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cine Excelsior está localizado na Praça da Sé.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Cine Excelsior está localizado na Praça da Sé.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Cine Excelsior está localizado na Praça da Sé.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Cine Excelsior está localizado na Praça da Sé.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x