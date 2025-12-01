Futura casa da Câmara, Cine Excelsior tem alto risco de desabamento

Cine Excelsior está localizado na Praça da Sé. - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A Tarde

O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito civil para apurar a responsabilidade da manutenção do Cine Excelsior, prédio icônico de Salvador localizado na Praça da Sé, no Centro Histórico da capital baiana.

Segundo portaria de 25 de novembro assinada pela procuradora da República Vanessa Cristina Gomes Previtera Vicente, o imóvel apresenta grau de risco muito alto de desabamento.

O MPF ressaltou que o prazo para as respostas dos questionamentos da Notícia de Fato está prestes à expirar, e que diligências ainda se fazem necessárias para conclusão das investigações e deliberação acerca de eventual ajuizamento de ação civil pública ou promoção de arquivamento. Ainda conforme o MPF, a iniciativa busca “a adoção de medidas de forma ampla, para a conservação do Centro Histórico da cidade de Salvador”.

A apuração está sob a responsabilidade da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. O tempo de duração da investigação não foi informado no documento.

Nova casa da Câmara

Atualmente desativado, o Cine Excelsior deverá em breve abrigar o novo plenário da Câmara Municipal de Salvador. O projeto foi apresentado pelo presidente do Legislativo soteropolitano, Carlos Muniz (PSDB), aos vereadores no mês passado.

Ao Portal A TARDE, Muniz disse que não tinha conhecimento do inquérito aberto pelo MPF e que vai buscar mais informações sobre a situação.

Ninguém vai para um local onde pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Para mim é novo, eu não tinha essa informação. Se houve esse informativo do MPF a gente vai pegar os detalhes para ver o que podemos fazer Carlos Muniz, presidente da Câmara de Salvador

Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), órgão responsável pelo projeto, disse que existe uma parte do prédio que necessita de cuidados, mas afirma que o risco de desabamento é pequeno.

“Tem uma laje próximo a sede da Coelba que está comprometida, mas se ele caísse, cairia para um acesso lateral que não está em uso. Nós já iniciamos o processo e ela vai ser escorada”, disse Scofield.

Ela também afirmou que o projeto final está em estágio avançado de conclusão e deve ser apresentado com valores ainda neste ano.

Mudança histórica

O Cine Excelsior receberá o novo Plenário da Câmara, destinado para a atuação dos 43 vereadores, com galeria superior para 130 pessoas, que poderão acompanhar as sessões ordinárias, especiais, solenes e as audiências públicas.

Serão criadas áreas de suporte para atuação parlamentar e da presidência da Casa no prédio histórico, localizado ao lado do Palácio Arquiepiscopal, onde funcionará a nova sede da Prefeitura.

A ideia é que o Paço Municipal seja um espaço reservado apenas para sessões solenes. Um novo auditório será implantado do lado oposto ao Plenário Cosme de Farias. Com capacidade para 128 pessoas, o local receberá eventos culturais, reuniões e audiências públicas, que contarão com o suporte de um foyer para exposições e eventos de caráter multiuso.

O Salão Nobre da Casa também será recuperado, após incêndio que atingiu parte do telhado em fevereiro deste ano. Serão criadas salas de suporte para atuação das diretorias Legislativa e de Comunicação também no prédio principal.