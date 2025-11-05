POLÍTICA
Fim de uma era? Câmara de Salvador prepara mudança histórica
Discussão sobre a mudança do plenário do Legislativo voltou a circular
Por Gabriela Araújo
A Câmara Municipal mais antiga do Brasil, a Câmara de Salvador, que carrega em sua história importantes homenagens e grandes embates ideológicos, caminha para ser desocupado pelos vereadores da cidade, que em breve ganharão um novo espaço.
O local em questão é o Cine Excelsior, também localizado no Centro Histórico da capital, que deve ser transformado no novo plenário dos edis. A discussão em torno do assunto havia sido acelerada após parte da estrutura ser consumida por fogo, em fevereiro deste ano.
Publicamente, o tema havia adormecido, mas veio à tona durante entrevista do presidente do Legislativo, vereador Carlos Muniz (PSDB), na terça-feira, 4, que explicou o que deu tom para a troca de lar dos vereadores.
"O Paço será menos usado para que seja mais conservado. Esperamos que a gente faça com que ele retorne à sua originalidade o que seja possível, para que ele sirva mais para as pessoas de Salvador e os turistas conhecerem a história de Salvador do que ser realizado o trabalho dos vereadores aqui", disse o tucano.
Leia Também:
A mudança ainda depende do crivo dos demais vereadores. Um dos nomes favoráveis a transformação é que o vereador Maurício Trindade (PP), que colocou a opção na mesa desde o incêndio.
"Se houver aprovação de todos os vereadores ou da maioria, iremos realizar os trâmites legais para que seja feito o mais rápido possível", afirmou o presidente.
Evolução política da Câmara de Salvador
Na Colônia
Salvador foi capital da colônia até 1763, função que coube depois ao Rio de Janeiro. Até então, Salvador sediou o Governo geral, responsável por toda a colônia. Em âmbito local, a Câmara era o único poder e exercia os papéis Executivo, Legislativo e mesmo Judiciário.
No Império
As capitanias transformam-se em províncias, cujos presidentes eram nomeados pelo imperador. A Câmara continuou sendo o único poder no âmbito da cidade, permanecendo como a instância primordial dos assuntos da vida local.
Na República
O poder local divide-se em duas instâncias distintas e autônomas: o Conselho Deliberativo, com funções legislativas e fiscalizadoras (as antigas câmaras), e o Poder Executivo, na figura do intendente, responsável pela administração do município.
Em 1929, a Intendência passou a chamar-se Prefeitura, sendo o seu representante o prefeito, e o Conselho volta a assumir o nome de Câmara, sendo composta pelos vereadores. Atualmente, a Câmara Municipal de Salvador é formada por 43 vereadores eleitos por voto direto.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes