Muniz revela plano para criar Museu Legislativo no Paço Municipal

Carlos Muniz (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Salvador - Foto: Anderson Ramos / Ag. ATARDE

Carlos Muniz (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), revelou os planos para o prédio histórico que abriga o Legislativo da capital baiana, que foi atingido por um incêndio em fevereiro.

Em entrevista durante apresentação das últimas mudanças no secretariado do prefeito Bruno Reis (União Brasil), nesta segunda-feira, 10, Muniz informou que vai se encontrar na próxima quinta, 13, com a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, para avaliar possíveis mudanças estruturais no imóvel.

“Na quinta estarei com Tânia Scofield, estarei com relatório dos bombeiros para saber se eu tenho condições ou não de fazer as sessões lá no Paço Municipal, neste momento. Se não tiver, iremos o mais rápido possível recuperar aquela parte para que possamos fazer as sessões normais. Na realidade, graças a Deus, e a ajuda dos bombeiros, o fogo só pegou no telhado, ele não trouxe um problema maior, como eu até esperava, e iremos fazer aquela reforma o mais rápido possível. Nós também vamos fazer algo pelo prédio histórico da Câmara, para que nunca mais aconteça isso”, disse.

O tucano também indicou que o local de trabalho dos vereadores devem em breve mudar de endereço de forma definitiva. “A minha intenção é conversar com o prefeito para que nós possamos mudar para um lugar próximo, no Cine Excelsior, na Praça da Sé, onde nós iremos fazer um convênio diretamente com a prefeitura, para que possamos fazer no dia a dia o trabalho da Câmara naquela localidade”, disse Muniz.

Além disso, ele também tornou pública a sua intenção de tornar o Paço Municipal no primeiro Museu Legislativo do Brasil. “É um prédio histórico e a Câmara não pode funcionar hoje do jeito que funciona, pois vai trazer um problema maior. Nós vamos perder a Câmara, é algo que eu não quero deixar na história como o Carlos do Muniz fez isso, então pode ter certeza que iremos fazer um trabalho para recuperar e ali será o primeiro museu Legislativo do Brasil. Então iremos fazer um trabalho para que possamos pegar a primeira Câmara das capitais para que seja feito ali o Museu Legislativo para que todo povo de Salvador, todo povo que venha visitar Salvador tenha o conhecimento do trabalho que foi realizado na época de fundação até o momento. Então é o que nós esperamos fazer e tenho certeza que em um tempo mais rápido nós iremos fazer”, garantiu.