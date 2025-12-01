Menu
ALTERAÇÕES

Governo entrega projeto para reestruturação do Planserv; veja detalhes

Também foi apresentada a PEC que altera as regras de aposentadoria para policiais civis e agentes penitenciários

Redação

Por Redação

01/12/2025 - 20:37 h
Cartão plano de saúde Planserv.
Cartão plano de saúde Planserv. -

O governo Jerônimo Rodrigues (PT) encaminhou, nesta segunda-feira, 1º, à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o projeto de lei que promove a reestruturação do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da Bahia (Planserv). O governador já havia informado que enviaria uma proposta de reestruturação do Planserv em outubro.

A entrega foi realizada pelo secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, e o secretário de Administração da Bahia (Saeb), Rodrigo Pimentel no salão nobre da Alba.

O projeto apresenta um novo critério de contribuição. As faixas salariais serão substituídas por um percentual único aplicado sobre a remuneração do servidor. Com essa mudança, estima-se que cerca de 130 mil servidores terão redução no valor pago. Além disso, a proposta prevê a interiorização da rede com cidades-polo; a revisão da remuneração dos médicos; e a prospecção de novos profissionais para ampliar atendimentos.

Conforme explicou o secretário de Administração, Rodrigo Pimentel, o percentual irá iniciar com 5.5% em 2026 e em 2027 chega a 6%. Na patronal a proposta é elevar de 2,5% para 3,25% em 2026, e para 4,0% em 2027. Em relação a interiorização, a ideia é fortalecer as micro-regiões, levando serviços itinerantes a locais desassistidos e ampliando a oferta de telemedicina, especialmente nas especialidades com menor disponibilidade.

“Sob a condução da Serin chegamos a um produto que visa reequilibrar o Planserv e possibilitar, a partir da aprovação da lei, a mudança na questão do critério de contribuição do participante, tornando um plano de justiça social. Quero agradecer ao empenho de todos e dizer que hoje é um dia especial, pois estamos comemorando a vitória do diálogo”, afirmou Pimentel.

Aposentadoria de policiais

Na ocasião também foi apresentada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera as regras de aposentadoria para policiais civis e agentes penitenciários, com foco na paridade e integralidade.

A medida vale para policiais civis e agentes penitenciários que ingressaram até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 26, de 31 de janeiro de 2020, e que se aposentaram após a publicação da nova Emenda Constitucional. A proposta também estabelece uma diferença mínima na idade exigida para aposentadoria entre homens e mulheres.

As mulheres terão uma redução na idade, tanto na regra especial transitória quanto na permanente, aplicada aos policiais civis, agentes penitenciários e servidores expostos a agentes nocivos.

Já a proposta de PEC tem foco na paridade e integralidade das Polícias Civil e Penal e modifica a regra dos proventos de aposentadoria, estabelecendo uma regra única baseada na última remuneração em atividade.

A proposta também define idades mínimas diferentes para a aposentadoria de homens e mulheres, assegura a integralidade e paridade nas pensões por morte e prevê revogação do §3º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 26/2020, eliminando duas regras praticamente iguais.

“Viemos aqui em nome do governador Jerônimo trazer estas propostas e quero agradecer aos sindicatos pela construção conjunta, através do diálogo que sempre mantivemos aberto. Nosso objetivo é melhorar ainda mais o nosso plano de saúde e dizer que o Planserv é um patrimônio do Estado baiano e dos servidores públicos da Bahia. Por isso que temos mais de 60 dias entre idas e vindas dialogando e construindo essa proposta. Além disso peço as nossas bancadas de governo e da oposição uma atenção a essa PEC das polícias civil e penal e ressaltar que também foi uma construção coletiva do movimento sindical com o governador Jerônimo”, pontuou o secretário de Relações Institucionais da Bahia, Adolpho Loyola.

As propostas, que foram recebidas pela presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), e pelos demais deputados, serão submetidas à apreciação. Caso aprovadas, entrarão em vigor assim que forem sancionadas pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

